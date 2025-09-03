ERC anuncia una campanya per recuperar la Casa del Poble

El grup municipal d’ERC ha commemorat aquest dimecres al vespre els Fets del 3, 4 i 5 de setembre de 1713, quan les tropes de Felip V van ocupar, saquejar i cremar la vila de Terrassa, deixant prop d’una vintena de víctimes i un terç de les cases destruïdes. L’acte, celebrat davant de la Casa del Poble, al carrer Cremat, ha tingut un marcat component reivindicatiu: l’anunci d’una campanya ciutadana per recuperar aquest edifici històric, símbol del republicanisme i de la cultura catalana, abandonat des de fa més de dues dècades.
El regidor Pep Forn ha destacat que l’inici del curs polític arriba enguany amb un objectiu clar. “Què millor que començar amb un projecte il·lusionant per a nosaltres: recuperar la Casa del Poble”, va dir. Forn ha explicat que ERC ha iniciat una recollida de signatures i que, gràcies a la nova Llei de Memòria Democràtica (2022), “ja no cal demostrar que s’ha mantingut l’activitat política durant tots aquests anys”, cosa que pot obrir la porta a una resolució favorable. “Reclamem que el Ministeri de Treball ens retorni la Casa del Poble perquè la puguem cedir a la ciutat. Aquest edifici té molta història i val la pena que el recuperem per a l’activitat cultural de la ciutat”, ha remarcat.
Per la seva banda, Teresa Ciurana, secretària general de la secció local, ha recordat la repressió que va patir Terrassa el setembre de 1713 i ha establert un paral·lelisme amb el present: “Des de llavors, els borbons mai han estat amics de Catalunya. Quan va acabar la guerra, van liquidar totes les institucions catalanes, a més de perjudicar econòmicament el país, perseguint el català. La repressió va ser brutal i així continuem”.
Arnau Rufs, secretari d’organització del Jovent Republicà, ha reivindicat la memòria com a eina de futur: “La nostra pàtria és la lluita per la defensa dels nostres drets individuals i col·lectius. Avui recordem allò que compartim i, sobretot, allò que construïm en comú dia rere dia”.