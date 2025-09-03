Curs escolar 2025-2026: aquestes són totes les novetats

El proper curs 2025-2026 començarà el proper 8 de setembre amb una previsió de gairebé 1.605.000 alumnes dels diferents ensenyaments d'arreu de Catalunya. Tot i aquest volum d’alumnat, són previstos 2.247 alumnes menys que el curs anterior, a causa de la davallada sobretot a l’educació infantil, primària, i ESO. Es redueix l’alumnat però per contra s’incrementa la plantilla de professorat en 1.672 dotacions, de tal manera que el curs s’iniciarà amb 83.949 dotacions.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha presentat les dades i actuacions del Departament de cara al nou curs, on un dels reptes principals és el reforç a l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, en concret en la detecció de les dificultats d’aprenentatge.
Per això, es faran diverses accions per desenvolupar les competències orals i lectores a les edats primerenques i per detectar-ne les dificultats als primers cursos de primària. “Ens trobem amb unes aules que tenen menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donada aquesta increment d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu”, ha explicat Niubó “i, per tant, amb més necessitat de destinar-hi recursos addicionals per poder fer-hi front, millorant l’atenció educativa d’aquest infants i del conjunt del grup classe”.
També amb l’objectiu de vetllar pel benestar de l’alumnat, s’incorporarà un psicòleg a cadascun dels 11 Serveis Territorials que serà referent en l’àmbit de la salut mental i l’orientació educativa.
Millora educativa
En l’àmbit de la millora educativa, en matemàtiques es mantenen els programes PCMAT i Florence i s’implanta el programa de Suport intensiu a les matemàtiques (SIM), abastant en total 800 centres.
Es posen en marxa programes per a l’educació en sostenibilitat i la millora de resultat en ciències i per a promoure les vocacions STEAM, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat.
Aquest curs s’eliminen els mòbils a l’etapa obligatòria, i aquest setembre el Departament publicarà una guia per acompanyar les famílies en l’ús responsable dels dispositius mòbils. “Considerem que la seva eliminació del context escolar és un pas més que contribuirà a millorar l’aprenentatge del nostre alumnat, la convivència i el clima als centres i els preservarà a l’escola dels riscos d’accés a determinades xarxes socials menys protegides”, ha ressaltat Niubó.
Pel que fa a l’etapa 0-3, la conselleria impulsarà la creació de 904 places públiques, i incrementa en 200 euros el finançament de places als ajuntaments, que passen de 1.600€ a 1.800€. També s’incrementa la dotació del Departament a la gratuïtat de l’I2 amb 200€, per fer efectiva la gratuïtat de les famílies. Aquestes dues mesures suposen una inversió de més de 16M€.