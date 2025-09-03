Com valora la Policia la millora en les dades de criminalitat?
Les dades marquen una tendència, i és positiva, però no caiem en l’autocomplaença. Són fets registrats, però hi ha d’altres que no coneixem i el nostre objectiu és seguir augmentant les detencions i fer saber que Terrassa no tolera la delinqüència.
Ja hem vist que la coordinació de cossos és clau... Com la valora la Policia Municipal?
És molt bona. Els cossos de seguretat no poden anar per separat. Compartim informació, ens cedim efectius per operacions i coordinem molta de la feina de forma conjunta.
En quins aspectes us heu estat centrant?
En les zones calentes de la ciutat. S’han intensificat els controls i els escorcolls a estacions de tren, identificant a persones sense bitllet i amb perfil clar d’incompliment de normes. Moltes d’aquestes porten droga o armes, quan veuen que és una zona controlada, marxen a estacions d’altres llocs.
Només les estacions han vist intensificat el control?
No, també a places i establiments. Els bars conflictius estan i han estat en el nostre punt de mira. La Policia de barri, a través d’informacions de veïns, ha detectat els locals conflictius, amb presència de droga i baralles, i ha intensificat les inspeccions. Els perfils delictius no tornen a un local què és objecte constant d’escorcolls.
Els pisos ocupats també han estat degradant la convivència, quina ha estat la feina al respecte?
S’han pogut frustrar més del 90% de les temptatives d’ocupació que es donen a Terrassa. Una ciutat que és feble davant de les ocupacions és una ciutat on creix la delinqüència.
Quin paper ha jugat el cos en la reducció dels delictes contra la llibertat sexual?
Patrulles fixes els cap de setmana a zones on més es donaven aquests delictes i crear les rutes prioritàries per tornar a casa, s’ha format -i es preveu repetir- els treballadors dels locals de la zona per tal de detectar les agressions sexuals, que van molt més enllà que les que impliquen penetració, i fer una bona atenció a la víctima, una detecció de conducte sospitoses i una comunicació immediata als cossos de seguretat.
Amb tot, encara hi ha sensació d’inseguretat...
Encara que les dades de criminalitat millorin, les persones que pateixen un delicte —i el seu entorn— mantenen la sensació d’inseguretat. Per això la Policia ha de cuidar l’atenció a la víctima i explicar millor la feina que fa per prevenir els delictes.
I amb la ciberdelinqüència també actueu...
La tasca de la Policia Municipal és de prevenció: xerrades amb pares i nens perquè infants facin un ús segur d’internet i la gent gran per prevenir estafes a través de WhatsApp o SMS.