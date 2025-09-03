Queixes de conductors i usuaris per l’estació d’autobusos: "Moltes vegades els lavabos estan tancats"

L’estació d’autobusos de Terrassa, punt clau de connexió per a milers d’usuaris diaris, acumula queixes tant de conductors com d'usuaris. Viatgers i professionals denuncien que, des de la desaparició del bar, els lavabos moltes vegades estan tancats amb clau. També alerten de l’escassetat de zones d’espera protegides de la climatologia els caps de setmana, quan l’estació està tancada, i d’una sensació de seguretat insuficient, especialment a les hores nocturnes.
A la mateixa estació, Maria López, usuària habitual, explica que “quan fa calor o molt fred, si per qualsevol motiu està tancada, es nota molt”. Un conductor d’autobús afegeix que “la falta de lavabos accessibles afecta tant els usuaris com nosaltres, que passem moltes hores aquí. És una necessitat bàsica que no s’està cobrint”. També denuncia que “a la nit, l’estació queda deserta i la sensació d’inseguretat és palpable. Caldria més vigilància”. Un fet en què coincideix amb altres persones que són a la zona. Mentre el Diari parla amb viatgers que esperen l’autobús, la policia local fa una ronda per l’estació.
A més, els entrevistats avisen que la sensació d’estar tota tancada s’incrementarà a partir del 16 de setembre, quan l’empresa de lloguer de cotxes que operava fins ara des d’aquesta estació, Enterprise, es traslladi al Parc Vallès i deixi de funcionar en aquest punt.
L’horari oficial de l’estació d’autobusos, que es pot llegir a la porta, és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores. Dissabtes i diumenges està tancada.
Pròximes obres
La terminal de busos terrassenca serà objecte d’una actuació de reforma abans que acabi l’any, dins d’un pla de la Generalitat que contempla millores en set estacions situades a les comarques de Barcelona, el Penedès i les comarques centrals.
Els treballs, que es preveuen per a aquesta tardor, tenen com a finalitat actualitzar les instal·lacions i fer-les més còmodes i accessibles per als usuaris. En el cas concret de Terrassa, ubicada a la carretera de Montcada, s’actuarà sobre la coberta de l’andana, que serà netejada i sanejada, es retiraran les moltes pintades que a hores d’ara s’hi poden veure i es renovarà la retolació exterior. La intervenció s’emmarca en un projecte global amb una inversió de 2 milions d’euros, la meitat dels quals es destinaran a estacions de la demarcació de Barcelona i del Penedès.
L’objectiu és garantir el bon estat de les infraestructures, millorar l’experiència dels passatgers i incentivar l’ús del transport públic.
Les altres estacions incloses en el projecte són les de Manresa, Vic, Navàs, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, cadascuna amb actuacions específiques segons les seves necessitats i estat actual.