Més demanda a les línies de bus interurbà

La xarxa d’autobusos interurbans que connecta Terrassa amb altres municipis experimenta un creixement destacat, amb un augment de la demanda al voltant d’un 20% i fins i tot del 30% en algunes línies, segons fonts pròximes al servei. L’increment es deu tant a les afectacions a Rodalies com a les millores consolidades en el servei.
Les línies, gestionades per la Generalitat i operades per les empreses Moventis i Transports Generals d’Olesa (TGO), uneixen Terrassa amb poblacions com Barcelona, Sabadell, Rubí, Matadepera, Sant Cugat, Viladecavalls i Vacarisses. D’aquestes, quatre operen en horari nocturn i dues s’integren a la xarxa exprés.cat, concebuda per oferir un servei d’altes prestacions amb més freqüències i una connexió més àgil.
Generalitat i sector atribueixen aquest repunt de passatgers tant a les obres que afecten la circulació habitual dels trens de Rodalies, i que han empès molts usuaris a buscar alternatives, com a l’esforç sostingut en l’ampliació de serveis i horaris.
Segons l’operadora Moventis, l’augment de la demanda “és sostingut des de fa temps”. El repte ara, apunten, és garantir una inversió continuada per part de les administracions que permeti ampliar la flota, millorar els serveis i donar resposta a un model de mobilitat a la segona corona que ja mira més enllà del vehicle privat. L’increment es tradueix, segons ha pogut comprovar aquest diari, en una ocupació més elevada als vehicles, però també en una valoració positiva per part dels usuaris pel que fa a la regularitat i l’accessibilitat.
A l’estació d’autobusos de Terrassa, la Josefina Mateus espera per anar a Viladecavalls: “És l’únic que tinc per arribar-hi, però hi ha bones freqüències, un cada hora”. Al seu costat, l’Anna Maria viatja cap a Vacarisses: “El bus em deixa a prop de casa. Si agafo la Renfe, em deixa molt avall i mai saps si hi haurà retards”.
Una de les línies més utilitzades és la C5 entre Terrassa i Sabadell. “Trio el bus perquè on vaig no hi arriba el tren; em deixa a set minuts”, explica la Diana Alava, que fa poc que viu a la ciutat. Rubén Hernández també l’agafa: “Vaig a Sabadell. Tinc el cotxe al taller i per això avui vaig en bus”.
Millores al bus Terrassa-Sabadell
Justament, la línia Terrassa-Sabadell experimentarà una millora d’horaris i freqüències aquest curs. Des de Moventis expliquen que “a partir del dilluns 8 de setembre s’implementa una millora significativa a la línia C5, amb l’increment de dues expedicions a primera hora del matí: una nova sortida des de l’estació de Sabadell a les 5.15 hores i una altra a les 6 hores. S’estan fent les comunicacions corresponents per informar els usuaris”.
L’operadora també detalla que s’incorpora un autobús més a la flota, passant de tres a quatre vehicles, per garantir la puntualitat de línia, tenint en compte que molts trams de la ruta tenen limitació de velocitat a 30 km/h. “D’aquesta manera, hem intentat dimensionar la línia a aquests nous requeriments”, destaquen.
TGO Direxis va reforçar el maig el servei de bus a Vacarisses amb més freqüència i noves rutes. La línia M5 ofereix ara una expedició cada hora, i s’han afegit serveis a demanda per al polígon de Can Torrella i tres noves línies, una cap a Castellbell i el Vilar i dues dins del municipi.
22 línies, Andorra i la Costa Brava
Les 22 línies d’autobús interurbà que connecten Terrassa amb l’entorn cobreixen almenys cinc comarques: Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Bages i Moianès. Moventis gestiona les rutes que enllacen la ciutat amb Sant Cugat, Rubí, Sabadell, Martorell i Barcelona, incloent-hi dues línies exprés.cat. Per la seva banda, TGO opera rutes cap a Olesa, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Matadepera, Esparreguera i altres municipis, així com serveis a demanda. A més, Moventis ofereix quatre línies nocturnes que connecten Terrassa amb Barcelona, Sabadell, Matadepera i Vacarisses.
Cal destacar també un servei estacional de Moventis cap a Palafrugell i la Costa Brava els mesos d’estiu i per setmana santa, així com una línia diària d’Alsa amb dos trajectes a Andorra la Vella (6.50 hores i 15.25 hores) que passen per Solsona i la Seu d’Urgell.
Retards gairebé diaris a Renfe
Durant l’estiu del 2025, la línia R4 de Rodalies ha registrat retards gairebé diaris, principalment per obres de manteniment i incidències tècniques. Retards de més de 30 minuts s’han registrat en diverses ocasions, com el 21 de juliol i el 25 d’agost, i fins i tot demores d’una hora per avaries, com la del 5 de juliol entre Manresa i Terrassa. A més, una avaria a l’estació de Sants el 28 de juliol va interrompre el servei durant gairebé una hora. ahir mateix 3 de setembre, també van produir-se retards superiors als 30 minuts a causa de les obres que Adif està executant entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, mantenint la tendència de demores que ha caracteritzat la temporada. Aquestes incidències han provocat una situació constant de demores durant tot l’estiu.
Segons dades de la Generalitat, a tot Catalunya el nombre d’usuaris de la xarxa d’autobusos interurbans ha crescut un 17,1% des del 2019 i ha superat els 80 milions de persones.