El Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany ha acollit el Plenari d'inici del curs 2026-27

La tinenta d'alcalde i regidora de Famílies, Benestar Emocional, Infància i Adolescència, Joventut i Educació, Patricia Reche, ha donat la benvinguda a les persones assistents al Plenari d'inici del curs 2026-27 del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT)
L'acte, que ha tingut lloc al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, ha reunit els representants infantils i adolescents dels diferents districtes de la ciutat en una jornada pensada per afavorir el coneixement mutu, la participació i l'intercanvi d'experiències. A l'acte també hi ha assistit la regidora de Participació i Qualitat Democràtica, Montserrat Caupena.
Aquest plenari marca l’inici d’un nou període de treball en què els membres del Consell es reuniran mensualment per aprofundir en les qüestions que els preocupen i elaborar propostes des de la perspectiva de la infància i l’adolescència. Durant el primer semestre de 2027 se celebraran dos plenaris més, en què podran presentar les seves reflexions i propostes als membres del govern municipal i compartir els avenços de la feina desenvolupada.
El Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa (CMIAT) és un òrgan participatiu, democràtic i polític on els infants i adolescents actuen com a representants de la infància i l'adolescència de la ciutat, fent arribar les seves opinions, propostes i inquietuds a l'Ajuntament. La seva activitat s’emmarca en les línies estratègiques del Pla Local d’Infància i Adolescència de Terrassa (PLIA).