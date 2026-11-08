Saps on és... el panell dels cent anys d’un natalici?

De plaques, plafons o altres elements que recorden on va viure o néixer una personalitat destacada se’n poden trobar a totes les localitats i a aquesta ciutat no en falten. Són recordatoris per honorar personatges de reconeguda trajectòria o que van aportar coses rellevants. Ajuden, en gran part, a mantenir vives a figures que, possiblement, també tenen altres aparadors, com poden ser carrers o altres vies de la població.
Li passa a Antoni Maria Marcet i Poal, qui fou abat de Montserrat i que té el seu nom a una avinguda de les generoses d’aquesta ciutat. Nascut l’any 1878, concretament el 5 de juliol, va ser un religiós de prestigi, de carrera rellevant, i que va ser abat de Montserrat des de 1913 fins a la seva mort, el 13 de maig de 1946.
En el carrer del Vall, i a la façana del número 37, on va néixer Marcet, hi ha un plafó que, segons la pàgina web de l’Ajuntament, “està dividit en dos elements: en el primer, figuren els elements simbòlics que vincularen l’abat Marcet amb la religiositat i referències amb Montserrat” i, en el segon, hi ha la inscripció “Aquí nasqué Antoni Maria Marcet i Poal, abat de Montserrat. 5 de juliol 1878”.
Actes de celebració
També s’explica que “la placa fou descoberta el dia 11 de novembre de 1978 dins dels actes de celebració del centenari del naixement de l’abat Marcet” i que l’autor va ser l’artista Fernando Font de Gayà, del qual l’abat terrassenc era el seu besoncle. Al plafó també es pot llegir “L’Argila. Ceràmica del Toudell” i també “In DNO Confido” que en llatí vol dir “en el senyor confio”.
No és l’únic recordatori de l’Abat Marcet. En l’avinguda que porta el seu nom, i a la paret de l’església de la Mare de Déu del Carme, hi ha una placa commemorativa, de la clausura dels actes del centenari.