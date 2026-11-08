El meteoròleg Francesc Mauri va canviar Matadepera per Terrassa: "Perdíem molt de temps en els desplaçaments en cotxe"

Francesc Mauri va viure 14 anys a Matadepera, però les exigències de la vida quotidiana el van acabar portant fins a Terrassa. El meteoròleg de TV3 va decidir traslladar-se amb la seva família al centre de la ciutat després de comprovar que la dependència del cotxe condicionava massa la seva organització diària.
En una entrevista al Diari de Terrassa, Mauri va explicar que tant ell com la seva dona treballaven fora de Matadepera i que els desplaçaments s'havien convertit en una dificultat. «Perdíem molt de temps en els desplaçaments en cotxe», va recordar per explicar els motius que els van empènyer a canviar de municipi.
La família havia trobat a Matadepera un entorn privilegiat, amb tranquil·litat, paisatge i natura. Fins i tot s'havien construït una casa envoltada de boscos, tal com va explicar en una altra entrevista a la revista Vallesos. Però aquell estil de vida també comportava una contrapartida: necessitaven el vehicle privat pràcticament per a qualsevol activitat.
A més dels trajectes laborals, el manteniment de la casa i del jardí també exigia temps i dedicació. La suma de totes aquestes obligacions va fer que l'entorn que inicialment els havia convençut acabés sent menys pràctic per a les necessitats de la família.
Mitja hora de descans que abans era impossible
El trasllat al centre de Terrassa va representar un canvi important en la seva rutina. Mauri va destacar especialment la possibilitat de disposar de temps per a ell mateix entre la jornada laboral i les responsabilitats familiars.
De fet, explicava que alguns dies, quan tornava de treballar, podia descansar mitja hora abans d'anar a buscar el seu fill petit a l'escola. Una situació que, segons reconeixia, no havia pogut gaudir mai quan vivia a Matadepera.
Aquesta petita diferència il·lustra el canvi que buscava la família: menys hores al volant i més temps per a les activitats quotidianes. La proximitat dels serveis i les millors connexions van acabar pesant més que els avantatges de viure en una casa envoltada de natura.
Matadepera continua sent un lloc especial per a ell
Malgrat la mudança, Mauri no va trencar els vincles amb Matadepera ni amb el seu entorn natural. La família tenia una autocaravana i mantenia el costum de fer sortides els caps de setmana. També continuava visitant la zona de Sant Llorenç per passejar i gaudir del paisatge.
El meteoròleg explicava, fins i tot, que ara podien aprofitar més aquestes excursions que quan vivien a tocar del parc natural, perquè les obligacions del dia a dia ja no els condicionaven tant.
La seva vinculació amb Matadepera també es va mantenir en l'àmbit social. L'any 2017 va ser el pregoner de la festa major del municipi, on havia passat una part important de la seva vida. Durant aquells anys havia mantingut contacte amb veïns i serveis municipals per qüestions meteorològiques, mentre que la seva dona i els fills continuaven vinculats a l'escola de música local.
La seva experiència posa sobre la taula una realitat cada vegada més present en les decisions residencials: la qualitat de vida no depèn únicament de l'entorn on es viu, sinó també del temps que queda per gaudir-ne. En el cas de Francesc Mauri, Terrassa li va permetre recuperar precisament això: temps per a la feina, la família i ell mateix.