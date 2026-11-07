Vaporetto Iluminación, botiga de barri: “Abans el client buscava simplement làmpades per il·luminar casa seva; ara busca el detall”

Vaporetto Iluminación no va ser el primer pas de la família en el sector, però sí el projecte que acabaria marcant la seva vida. Abans, el 1982, José Antonio Romero i la seva dona, Mari Carmen López-Ballesteros, havien obert Vallès Iluminación amb un altre soci, a l’altra banda de la riera de les Arenes. Cinc anys més tard va arribar Vaporetto. La inspiració per batejar la botiga així els va arribar durant un viatge a Venècia: els va agradar el nom de les embarcacions que recorren els seus canals.
“La iniciativa va ser del meu marit”, recorda la Mari Carmen. Abans d’emprendre, ell treballava a les oficines d’una fàbrica de làmpades. “Estimava el sector i sempre deia que volia muntar la seva pròpia botiga”, explica. Amb el temps, va comprar un terreny i va aixecar l’edifici on encara avui es troba el negoci. Poc després, va impulsar l’expansió a Sant Cugat, amb un segon establiment que va adoptar el nom de Gonu Iluminación.
La seva filla, Cristina Romero, va créixer entre bombetes i catàlegs. De petita, després de sortir de l’escola, anava a la botiga i es movia pel magatzem mentre ajudava a reposar material. Després d’estudiar ADE i treballar al departament de màrqueting d’HP, es va incorporar al negoci familiar el 2005. El seu pare li va ensenyar l’ofici des de baix: “Si vols aprendre un negoci, cal conèixer totes les parts”.
Ell va morir fa tres anys, però la seva empremta continua molt present. “Això era casa seva”, diu la Cristina, que recorda com el seu pare hi anava fins i tot els diumenges i els festius. La mare també va continuar vinculada al negoci fins a la jubilació i encara dona un cop de mà quan cal. “Sempre és molt familiar tot”, resumeix la seva filla.
Actualment, Vaporetto combina la venda de primeres marques d’il·luminació amb projectes a mida per a particulars, hotels, restaurants i professionals de la decoració. El procés pot incloure propostes, mostres i proves en una habitació pilot, fins a trobar els acabats i el to de llum adequats. També ofereixen assessorament, instal·lacions, reparacions i servei postvenda. “Ens adaptem a tot”, diu la propietària. La seva experiència els permet treballar amb firmes internacionals i productes que no es troben a qualsevol lloc.
La manera de comprar ha canviat, igual que la tecnologia: des de les bombetes convencionals al LED, amb diferents tonalitats i possibilitats. “Abans el client buscava simplement làmpades per il·luminar casa seva; ara busca el detall”, apunta la Mari Carmen. Per a la Cristina, la clau és no limitar-se a vendre una peça exposada: “Si no dones alguna cosa més al client, no triomfes”.