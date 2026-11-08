Toni Illa, director comercial de Cinesa: “El del Parc Vallès és un cinema que tira, que funciona”

Quina situació viuen les sales de cinema actualment? Veníem d’un 2019 que va ser rècord, i llavors va arribar la pandèmia. Tothom atribueix la caiguda d’espectadors als cinemes a les plataformes de “streaming”, però Netflix ja hi era a Espanya l’any 2015. La pandèmia va canviar els hàbits de la gent, i es continua consumint contingut audiovisual de manera diferent. Després de la pandèmia, crèiem que la recuperació seria més ràpida del que ha estat, però és clar que l’interès pel cinema no s’ha perdut. D’altra banda, és cert que depenem de les pel·lícules que funcionen, independentment de si són superproduccions o no. Per tant, ha anat més lent del que pensàvem, però tampoc està massa lluny. No estem recuperats al 100%, però hi ha hagut mesos del 2026 amb millors xifres que alguns mesos del 2019, tot i que va oscil·lant.
Una aposta com aquesta, per l’IMAX, té la voluntat de recuperar públic? Sí, parlem sempre de l’experiència. Per a mi, l’experiència és trobar quelcom que no puc trobar a casa. Jo sempre faig la comparació amb anar a un restaurant: podem menjar a casa, però valorem l’experiència, i això és el que ha d’oferir el cinema. No és únicament una projecció a una pantalla gran, sinó que ha de passar pel contingut i la comoditat de la sala. En aquest aspecte, Cinesa sempre ha innovat en molts factors. Volem tornar a connectar amb la gent jove, que consumeix molt contingut audiovisual, però no el consumeix al cinema amb la freqüència que ens agradaria.
Com funcionaran els preus d’aquesta nova sala IMAX? Tot el que és de gran format té un recàrrec. Les butaques estàndard tenen un preu de 5 euros, mentre que les butaques “recliner premium” costen 6,2 euros. Aquest preu se suma al preu de l’entrada normal que, en un cap de setmana normal, ronda els 10,9 euros (sense comptar les promocions). Les principals diferències entre les butaques són l’espai i la ubicació.
Amb quines dades d’assistència compta el Cinesa Parc Vallès? No et puc donar xifres concretes, però aquest cinema és un cinema que tira, que funciona. És un cinema en el qual estem apostant, perquè creiem que té molt més potencial de creixement, basat en els resultats que està donant. És un cinema sa, diguem-ho així.
Quines són les especificacions de la sala? Aquesta sala compta amb 178 butaques, totes reclinables. 128 són reclinables estàndard i la resta, les de color vermell, són les “recliner premium”. Aquestes tenen més espai amb la fila del davant, són més amples i, a més, els peus i el respatller tenen sistemes d’ajustament independents. També hi ha sis espais preparats per a persones amb mobilitat reduïda.
Per què el Cinesa del Parc Vallès resulta estratègic per a vosaltres? Per diversos factors, com el nombre d’espectadors o la ubicació geogràfica, però també per com és el cinema en si. Aquest és un cinema enorme, amb vint sales. Repartides per les vint sales, hi ha tres tipus de PLF (“Premium Large Format”, pantalles de gran format) diferents: IMAX, ISENSE i XL. A més, aquest va ser el primer cinema de tot l’Estat espanyol en què vam voler apostar pels llits a primera fila, els “VIP Beds”. Estratègicament, la zona, la competència i l’afluència de públic formen un conjunt de factors que fa que li tinguem especial afecte a aquest cinema.
Com de ràpida serà la renovació de la cartellera de la sala IMAX? Depèn de la pel·lícula. Hi ha pel·lícules que es projecten en sales IMAX que estan filmades expressament amb tecnologia IMAX i d’altres que no. En aquest sentit, depenem de les distribuïdores. El temps que estiguin en cartellera, però, depèn del públic. Per exemple, “La Odisea”, de Christopher Nolan, ha tingut una cua llarguíssima. De totes formes, com deia abans, aquesta sala projectarà pel·lícules tant filmades amb IMAX com pel·lícules que no.
Com serà l’oferta de pel·lícules en VOSE a la sala IMAX? Dependrà de les productores. De totes maneres, nosaltres ja fa anys que vam començar a apostar per la versió original. Recordo que fa anys era una cosa molt residual, i ara oferim una programació molt sòlida.