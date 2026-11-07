Una xarxa va guanyar més de 3 milions introduint immigrants de manera irregular a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut 50 membres d'una xarxa criminal que va guanyar més de 3 milions d'euros (MEUR) introduint immigrants pakistanesos de manera irregular a Catalunya. Tres d'ells han ingressat a presó. L'organització feia pagar fins a 30.000 euros a les víctimes i se servia d'empresaris per dur a terme els enganys. En algunes ocasions, els nouvinguts acabaven treballant en feines properes a l'explotació. La investigació policial, la més gran que els Mossos han fet fins ara en l'àmbit de la immigració irregular, va culminar a finals d'octubre. Les detencions s'han fet a Terrassa, Barcelona i a ciutats de l'àmbit metropolità. La xarxa criminal hauria tramitat 224 expedients de contractació en origen, dels quals 108 van ser favorables.
Segons informen els Mossos, la investigació contra aquesta xarxa criminal ha permès detenir 50 persones (48 homes i dues dones). Totes elles vinculades a l'entrada irregular de pakistanesos o bé a facilitar la regularització d'altres que ja es trobaven a Catalunya mitjançant contractes fraudulents.
De tots els detinguts, set d'ells són membres de l'organització; i els altres 43, empresaris que portaven a terme els contractes fraudulents. Els Mossos subratllen que "per l'estructura i el volum d'activitat detectat", aquesta és la investigació més important que ha dut a terme el cos contra un entramat criminal especialitzat a cometre fraus amb autoritzacions de residència i de treball de persones nouvingudes.
La investigació ha acreditat l'existència d'una estructura estable, activa des de 2019, jerarquitzada i amb un repartiment definit de funcions, assentada principalment a Catalunya, i amb ramificacions al Pakistan. Els membres actuaven presumptament com a intermediaris entre ciutadans pakistanesos interessats a obtenir autoritzacions de residència i treball, i empresaris disposats a facilitar contractes laborals i documentació instrumental a canvi de contraprestacions econòmiques.
La investigació va començar arran de l'anàlisi de la documentació trobada durant les entrades i escorcolls efectuades a finals de febrer de 2024 en una investigació anterior relacionada amb delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació laboral, contra els drets dels treballadors, contra els drets dels ciutadans estrangers, de blanqueig de capitals, i d'organització criminal.
Una de les entrades es va practicar en una gestoria de Barcelona, on l'investigat principal d'aquella causa havia tramitat expedients fraudulents de contractació en origen i contractes laborals falsos. L'anàlisi forense dels equips informàtics intervinguts va permetre detectar l'existència d'una organització criminal nova amb integrants establerts a Barcelona i la seva àrea d'influència, així com amb col·laboradors ubicats al Pakistan.
Captats al Pakistan
Segons la investigació, l'organització captava persones al Pakistan interessades a traslladar-se i treballar a l'estat espanyol. Oferia a aquestes persones la possibilitat d'obtenir un visat de treball i una autorització de residència a canvi de quantitats econòmiques elevades.En paral·lel, la xarxa també s'adreçava a persones que ja es trobaven al territori en situació irregular i que buscaven regularitzar-la mitjançant contractes laborals simulats.
Per fer-ho possible, els investigats presumptament confeccionaven documentació necessària per tramitar expedients de contractació en origen, incloent-hi registres civils i altres documents requerits en els procediments administratius. Així mateix, comptaven amb la participació d'empresaris que aportaven les seves empreses com a destinació laboral dels treballadors i facilitaven la documentació requerida per tramitar els expedients.
La investigació ha constatat que l'organització assumia totes les fases del procés, des de captar les víctimes i fer d'intermediaris amb empresaris, fins a tramitar els expedients i formalitzar els contractes de treball.
Fins a 30.000 euros
Els investigadors han acreditat que l'activitat il·lícita generava beneficis econòmics importants per als membres de la xarxa. Les persones que es trobaven al Pakistan abonaven quantitats que podien arribar als 30.000 euros per obtenir el visat, la documentació administrativa, l'empadronament i el contracte de treball necessari per accedir al territori estatal.
D'altra banda, les persones que ja es trobaven a Espanya en situació administrativa irregular pagaven fins a 8.000 euros per accedir a contractes de treball simulats que els permetessin iniciar processos de regularització. Els empresaris participants també percebien contraprestacions econòmiques per facilitar les empreses o la documentació laboral requerida per als expedients.
Entre el març del 2022 i el juliol del 2023 l'organització hauria tramitat un total de 224 expedients de contractació en origen, dels quals 108 van obtenir una resolució favorable. Només pels 108 expedients favorables analitzats, els investigadors estimen que l'organització podria haver obtingut més de 3,2 MEUR de beneficis. Aquesta xifra no inclou, però, els expedients denegats o arxivats, ni tampoc les tramitacions vinculades a persones que ja es trobaven en territori estatal.
La investigació ha constatat que en alguns casos les persones contractades acabaven desenvolupant activitats laborals en condicions precàries o properes a l'explotació laboral. En altres casos, la relació laboral era merament fictícia i finalitzava poc després d'obtenir les autoritzacions administratives o, fins i tot, no arribava a materialitzar-se.
Les gestions d'investigació han identificat dotze suposats membres de l'organització criminal. Aquests assumien funcions de captació, intermediació, gestió documental i coordinació de les diferents fases necessàries per tramitar els expedients fraudulents.
A més, els investigadors han identificat fins a 62 empresaris vinculats a activitats econòmiques diverses, entre les quals hi ha establiments d'alimentació, negocis de restauració, empreses de reformes o tallers mecànics, que presumptament haurien facilitat les seves societats mercantils per tramitar irregularment els expedients de contractació necessaris per obtenir les corresponents autoritzacions administratives.
A Terrassa i a l'àrea metropolitana
El dispositiu policial s'ha efectuat en dues fases els dies 26 i 27 d'octubre, i ha comptat amb la participació de 81 efectius de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), sobretot de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans (UCTEH) i de l'Àrea Central de Crim Organitzat (ACCOR).
La majoria de les detencions s'han practicat a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, així com a Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts.
El conjunt de la investigació ha permès detenir set suposats membres de l'organització criminal, tres dels quals han ingressat a presó. Pel que fa als empresaris presumptament relacionats amb les tramitacions fraudulentes, els investigadors n'han detingut 43.
Als presumptes membres de l'organització se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, contra els drets dels ciutadans estrangers i de falsedat documental. Als empresaris detinguts se'ls atribueixen delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i de falsedat documental.
La investigació, tutelada per la plaça 27 secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona i per la Fiscalia de Tràfic de Persones i Estrangeria de Barcelona, continua oberta i no es descarten noves detencions o actuacions policials relacionades amb els fets investigats.