Més de 400 infants amb cardiopaties a la ciutat

La Plaça Vella serà avui l’escenari de la Fira d’Entitats de la Salut, un esdeveniment obert a tota la ciutadania que vol donar visibilitat a diferents realitats de salut que afecten el territori. Entre les entitats participants, destaca l’Associació de Cardiopaties Congènites (AACIC), que des de fa més de 30 anys dona suport psicosocial i emocional a infants i adolescents amb problemes de cor i a les seves famílies. La Fira estarà desplegada des de les 11 hores del matí fins a les 20 hores del vespre.

A Terrassa, es calcula que hi ha 406 infants i adolescents que viuen amb una cardiopatia, segons dades de l’IDESCAT. Es tracta d’una afectació que sovint passa desapercebuda, però que condiciona la vida quotidiana d’aquests joves i del seu entorn familiar. “Volem que la societat conegui la realitat d’aquests infants per facilitar la seva inclusió i normalitzar les seves vides”, expliquen des de l’AACIC.

Durant la jornada, l’entitat instal·larà una parada informativa per atendre qualsevol persona interessada a saber més sobre les cardiopaties congènites i pediàtriques. També organitzarà el taller “Fes un dibuix per a un infant que està a l’hospital”, una activitat participativa pensada per sensibilitzar la població i portar un somriure als més petits que estan ingressats.

Els beneficis recaptats amb la venda de material solidari es destinaran als serveis d’atenció psicosocial que l’AACIC ofereix a la comarca del Vallès Occidental. L’entitat recorda que 1 de cada 100 nadons neix amb una cardiopatia i que, tot i els avenços mèdics, moltes d’aquestes persones necessiten seguiment durant tota la vida.