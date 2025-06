Mòbils prohibits i pissarres digitals restringides a l’aula

El Departament d’Educació prohibirà l’ús dels telèfons mòbils també a l’aula a totes les etapes de l’educació obligatòria a partir del curs vinent. Aquesta és la principal decisió presa per la conselleria després d’escoltar les conclusions del grup experts i de les avaluacions d’Ivàlua en aquest àmbit.

Una mesura rebuda amb molt bons ulls des de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbil (ALM) - Terrassa: “ha fet cas tant als grups d’experts de la Societat Espanyola i Catalana de Pediatria, com al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que anaven indicant tot això, el retard de l’ús del mòbil, la necessitat de retardar l’ús de tauletes,... Per tant, celebrem totes aquestes mesures”, comenta la seva portaveu, Núria González-Rojas.

Aquest curs els mòbils estaven prohibits a totes les etapes educatives a excepció de l’ESO, on se’n podia fer ús, a l’aula, amb finalitats educatives. A partir del curs vinent, però, Educació ha decidit eliminar aquesta possibilitat i, per tant, els telèfons mòbils s’eliminen “totalment” dels centres educatius. Aquesta prohibició inclou rellotges intel·ligents.

Al febrer es va constituir la Comissió per una Digitalització Responsable, que ha treballat des de llavors i que aquest divendres ha presentat les conclusions. Amb aquests resultats, juntament amb dos informes d’Ivàlua sobre l’ús dels mòbils i altres dispositius i les percepcions dels docents, Educació ha elaborat el Pla de digitalització responsable, que es presentar aquest divendres.

Més enllà dels mòbils, i pel que fa a les tauletes i les pissarres digitals que s’han distribuït als centres educatius els darrers cursos, Educació aposta per anar restringint-ne l’ús fins a l’eliminació completa en el cas de les tauletes. Les pissarres digitals es mantindran més enllà d’infantil, i de les tauletes se’n garantirà prou disponibilitat per a “usos puntuals” a la resta d’etapes.

“Amb les tauletes hi ha més dificultats de retenir -alerta González-Rojas-. Hi ha efectes a nivell de la cognició, costa més entendre les coses, hi ha efectes a nivell visual i a nivell neurològic. Hi ha mancances d’atenció perquè hi ha sobreestimulació”. En aquest sentit, Educació ha decidit ajornar l’entrega d’ordinadors a sisè a partir del curs 2026-2027. Així, a partir de llavors seran els alumnes de sisè de primària i tots els de l’ESO els que disposaran d’un ordinador portàtil que es poden endur a casa.

Un fet que continua preocupant a l’ALM: “És molt important abordar la digitalització en els centres, assegurar que sigui sempre un entorn segur, i que no hi hagi accés a continguts inadequats, tant al centre com a fora amb els seus dispositius”, manifesta González-Rojas, dient que per això, “creiem que s’ha de seguir treballant en aquest sentit”.