Mor Francesc Astals, expresident de CaixaTerrassa

Francesc Astals i Coma ha mort aquest 24 de juny. Nascut el 1948 a Terrassa, va ser àmpliament conegut a la ciutat per haver estat el president de la Comissió de Control de CaixaTerrassa i, posteriorment, el president de l'entitat entre el 2003 i el 2009. De fet, amb ell van tenir lloc l’inici de les converses de fusió amb les Caixes de Sabadell i Manlleu -que van desembocar en UNNIM-.

En complir els 14 anys, Astals va ingressar a l’Escola Industrial de Terrassa (actual Escola d’Enginyeria), a on va obtenir el títol de Pèrit Industrial Elèctric. Tot seguit va accedir als estudis d’enginyeria industrial al centre -aleshores, ETSEIAT-, on es va llicenciar en l’especialitat de mecànica. Després d’un període exercint la seva professió en el sector industrial, l’any 1975 va ser contractat com a professor ajudant de la Càtedra de Tecnologia Paperera. El 1982 va obtenir el grau de doctor enginyer industrial, i dos anys més tard, va esdevenir professor titular d’universitat.

Va entrar a formar part de l’equip directiu de l’ETSEIAT l’any 1991 com a sotsdirector d’extensió universitària i, després, va ser coordinador de la reforma del pla d’estudis. L’any 1995 va ser elegit director de l’ETSEIAT i va renovar mandat el 1998 fins l’any 2001. Al 2010 va ser nomenat Delegat del rector de la UPC al campus de Terrassa.