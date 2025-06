Mor l'històric socialista terrassenc Jordi Prat i Soler

Terrassa està de dol després de la mort d'una de les figures més influents de la política terrassenca durant la segona meitat del segle XX: Jordi Prat i Soler, que ens ha deixat a l'edat de 79 anys. Enginyer, professor universitari i servidor públic, va posar el seu coneixement al servei de la ciutadania, especialment en l’àmbit del transport i la mobilitat, liderant projectes de gran envergadura com la coordinació de les obres de l’AVE amb la xarxa ferroviària de l’àrea metropolitana de Barcelona. Durant el període de juny de 1989 i novembre de 1992 va integrar el Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 92 com a responsable del projecte "Transport de la Família Olímpica" i director adjunt del Centre de Transports. També va transmetre la seva vocació a les aules de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), formant generacions d’enginyers i enginyeres.

Va treballar al Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient com a director provincial a Barcelona, amb les funcions de director regional a Catalunya des de març de 1993 fins a agost de 1996. Des de febrer de 1997 treballa a l'Autoritat del Transport Metropolità. Exercí el càrrec de director tècnic fins a novembre de 1998 i, posteriorment, com a director de l'àrea de Planificació. Ja al segle XXI, va ser escollit com a delegat ministerial encarregat de la coordinació entre ADIF amb Renfe. A més, va impulsar el pla d'actuacions urgents presentat pel Ministeri de Foment el 15 de novembre de 2006 per a millorar el servei ferroviari a Barcelona

El PSC de Terrassa se n'ha acomiadat dient que "lamentem molt la pèrdua d’un gran professional i, sobretot, d’un company que sempre va defensar els valors del socialisme amb fermesa i humanitat. Una abraçada sentida a la seva família i a tots els que el vau estimar".