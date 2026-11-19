Combatre la doble discriminació —per raó de gènere i de discapacitat— i exigir una representació pública que fugi tant del paternalisme com del tòpic de la "superheroïna". Aquest és l’eix vertebrador de la programació que l’Ajuntament de Terrassa ha presentat aquest dijous, 19 de novembre, per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebrarà el pròxim 3 de desembre.
L’acte central tindrà lloc aquella mateixa tarda, a les 17 hores, al Centre Cívic Montserrat Roig, sota el títol "Som dones amb Capacitats Diverses. Visibilitzant realitats i impulsant canvis". La jornada posarà el focus, en part, en el paper dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i comptarà amb una ponència destacada de la periodista, professora de la UPF i membre de l’Institut d’Estudis Catalans Mònica Terribas, titulada "L’actitud d’excloure".
La posada de llarg de la programació ha tingut lloc aquest matí al Centre Cívic Municipal Vapor Gran, en un acte que ha evidenciat l’aliança entre l’administració i el teixit associatiu de la ciutat. Hi han participat la tinenta d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, i la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, acompanyades de dues de les protagonistes de la jornada: Montse Garcia, en representació de la Comissió de Dones i Capacitats Diverses, i l’actriu Mercè Guiu.
Durant la roda de premsa, les representants municipals han subratllat la necessitat d’aplicar una mirada interseccional transversal a totes les polítiques públiques, fruit del treball conjunt entre els dos serveis municipals i la Taula Local de Capacitats Diverses.
Però el pes més reivindicatiu de la sessió l’han portat les protagonistes en primera persona. Montse Garcia ha denunciat que els mitjans sovint oscil·len entre la invisibilització i la caricatura: "Massa sovint apareixem representades des dels extrems: com a heroïnes que han de superar-ho tot o com a persones vulnerables i dependents. Poques vegades es mostra la nostra vida amb naturalitat, la nostra feina, els nostres projectes i la nostra llibertat de decidir", ha lamentat. Garcia també ha recordat que sense formats accessibles —com la lectura fàcil, la llengua de signes, el braille, els pictogrames o els documents compatibles amb lectors de pantalla— no hi pot haver una participació ciutadana real.
En la mateixa línia, Mercè Guiu ha fet una crida directa a la ciutadania terrassenca perquè ompli els actes previstos i trenqui barreres mentals: "La ignorància és el més perillós. Contra l’odi i la polarització, necessitem que ens coneguin des del vessant positiu. Cal assistir-hi per avançar", ha defensat.
Teatre, biblioteques i una "Maphaton" universitària
La jornada de tarda al Centre Cívic Montserrat Roig es completarà amb els testimonis personals de Montse Garcia Blasco, Alba Colet i Andrea Hinojosa, que explicaran la seva implicació en diverses iniciatives locals, i amb la peça teatral "Discriminació a la carta", interpretada per les mateixes Mercè Guiu i Montse Garcia, que utilitzaran l’humor i la ironia per assenyalar les situacions discriminatòries quotidianes.
Abans, però, el 3 de desembre arrencarà amb dues propostes tècniques i participatives durant el matí:
- 9.30 hores - Bones pràctiques bibliotecàries: La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) acollirà una trobada adreçada a professionals de biblioteques d’arreu de Catalunya per compartir les mesures d’accessibilitat que ja s’apliquen als equipaments terrassencs.
- 12 hores - Auditoria urbana ("Maphaton"): Des de la Facultat d’Òptica i Optometria de la UPC, voluntariat de les entitats de la Comissió d’Accessibilitat i estudiants universitaris recorreran els carrers de l’entorn per detectar barreres arquitectòniques i punts crítics en l’espai públic.
Com a gest simbòlic de tancament, la nit del 3 de desembre tant la façana de l’Ajuntament de Terrassa com el Monument a la Dona s’il·luminaran de color taronja. Les inscripcions per assistir a la jornada central ja estan obertes a través del web municipal.