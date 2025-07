NOVES VEUS, MATEIXA ÀNIMA... Rosa Busqué i Aleix Planyella (Drac de Terrassa)

L’any 1981 es va formar oficialment la colla. Hi soc gairebé des del principi, amb la meva parella, Francisco Salazar, que va ser un dels que va començar fa tants anys”, explica Rosa Busqué, de 65 anys, una de les veteranes del Drac de Terrassa. Busqué somriu: “M’estimo molt la cultura popular la veritat, tot el que sigui el foc, els castells, els bastoners... És com un sentiment”. El moment més destacat de l’any és la Baixada del Drac de la Festa Major, però durant l’any fan diverses sortides per tot Catalunya. “Hi som tota la família: hi tinc el meu home i els meus fills, el Dani, el Xavi i la Maria Salazar, que és la cap de colla. Pensa que ells van néixer vivint i respirant el Drac. El meu fill gran fins i tot a la panxa, estava de 8 mesos aquell any per festa major, recordo que em vaig enfilar a una escala per filmar. Porten dins el so del tabal”, comenta.

Explica que porta l’Hipa i la Cuca Japonesa, “però el drac no, perquè pesa 65 quilos, i això que és més lleuger que el vell que en pesa més de 80!”.

Per la seva banda, l’Aleix Panyella, de 16 anys, fa 10 anys al Drac de Terrassa i és cap de la colla infantil. “El meu germà gran hi estava molt interessat, però no tenia gaire sentit que hi anés sol, així que ens van inscriure als tres germans”, assenyala. Admet que “a mi m’encanta, és part de la meva vida. El foc no em fa por, m’encanta. I m’apassiona la cultura popular”. I què és per ell la Festa Major? “Per mi, al principi són nervis, després és diversió. És un moment per les emocions”, explica. “Quan estàs fent el ball, divendres, diumenge, t’emociones perquè portem tot l’any esforçant-nos, assajant... i llavors ho veus complert a la Festa Major”, afegeix.

L’Aleix ha intentat convèncer els amics de l’institut perquè el segueixin, però no sempre s’hi animen. “A vegades venen, però molts cops no, ells no ho entenen, expressa. Les sortides fora de Terrassa també li suposen haver-se de sacrificar i matinar molts diumenges. “Però val la pena” assegura. Els assajos d’abans de Festa Major tenen un significat especial: “És mostrar a la gent tot el que fem durant l’any, durant l’any també assagem, però no és al carrer, és dins del local”, rebla. Com a cap de colla infantil el que més valora és “el grup”.