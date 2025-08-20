Comencen les obres de l'avinguda del Vallès

Aquest dimecres han començat les obres de l'avinguda del Vallès. S'ha posat en marxa la primera fase, centrada al vial est en sentit nord, entre el carrer d’Alemanya i el pont de Navarra. A més de l’asfaltatge, l’actuació inclourà la renovació d’embornals i tapes de clavegueram, així com la nova senyalització horitzontal, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
Aquestes obres s’emmarquen dins del Pla Reactiva PAE, que concentra les inversions en la modernització dels polígons industrials. Compten amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, que aporta 2,2 milions d’euros a través del Pla de millora de Polígons, dels quals 1,1 milions es destinaran específicament a l’asfaltatge.
D'altra banda, està previst que la setmana vinent finalitzin els treballs del carrer de Sant Antoni, que es van iniciar a finals de juliol. Les obres tenen un pressupost de 127.309 euros i consisteixen en la renovació del paviment mitjançant el fressat i l’estesa d’asfalt en calent, així com la substitució de totes les capes del ferm existent a la calçada.
El projecte també inclou el trasllat dels embornals al centre de la via per augmentar la capacitat de desguàs i reduir l’impacte dels episodis de pluja, la reparació de pous enfonsats i la reposició de la senyalització horitzontal afectada.
Tant les obres del carrer Sant Antoni com les de l’avinguda del Vallès formen part del Projecte de millora d’asfalts Terrassa 2025, una aposta clara del Govern local per dignificar l’espai públic i millorar la xarxa viària de la ciutat.