Obres d'arranjament al torrent de la Grípia de Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha visitat aquest dilluns els treballs d’arranjament del camí del torrent de la Grípia.
Durant la visita s’han recorregut els espais del camí i s’han explicat les actuacions, que contemplen la millora del ferm; la retirada de residus, tant dels antics horts abandonats l’any 2017 com d’altres deixalles més recents; la neteja de vegetació al·lòctona, com la canya comuna, i la potenciació d'espècies autòctones de ribera, com ara les colònies d’aloc, per reforçar el valor ecològic de l’indret. El projecte inclou la restauració de la font de la Grípia i la creació d’una nova àrea d’estada.
Aquesta actuació és finançada per la Diputació de Barcelona i forma part de la subvenció de 75.000 euros que ha rebut l'Ajuntament dins el programa sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima, "en la línia d’adaptació a l’emergència climàtica". Les obres han estat adjudicades per un import de 48.701,99 euros i el termini d’execució estimat és de tres mesos.
Desbrossada
En els pròxims dies també començaran les tasques de desbrossada a la llera urbana de la riera del Palau, en un tram de 4,4 quilòmetres, per eliminar canya invasora i millorar la capacitat hidràulica, una obra finançada per l’ACA i adjudicada per 43.708,21 euros.
L'Ajuntament assenyala que, amb aquestes intervencions, referma el seu compromís "per preservar el patrimoni natural de Terrassa, promoure espais de qualitat per al lleure de la ciutadania i consolidar la xarxa de camins públics de l’Anella Verda".
Ballart ha estat acompanyat del tinent d’alcalde de Transició Ecològica i regidor de Rieres, Noel Duque, i del regidor del Districte 6, Alberto Muñoz,