Nova Aula ATECA a l’Institut Santa Eulàlia

L’Institut Santa Eulàlia va presentar aquest dimecres un nou espai per a l’aprenentatge en l’àmbit de la imatge i so. Es tracta de l’Aula ATECA (Aula de Tecnologia Aplicada), “un espai innovador dissenyat per a impulsar la formació tecnològica de l’alumnat de cicles formatius d’Imatge i So”, han explicat des del centre en un comunicat.
Entre els equipaments destacats hi ha una taula de gravació de pòdcasts amb sistemes d’àudio professionals, una “ledwall”, és a dir, una pantalla de LEDs, de 3 per 2 metres que permetrà pràctiques de producció virtual per a televisió, una estructura destinada a la retransmissió en vídeo via “streaming” amb càmeres robotitzades i tecnologia de so embolcallador per a pràctiques més immersives i especialitzades en postproducció i disseny sonor.
Amb aquestes noves instal·lacions, “els estudiants del centre podran dur a terme pràctiques reals en un entorn amb un alt grau d’innovació tecnològica”, cosa que millorarà la seva “preparació per a incorporar-se a l’àmbit professional de la comunicació, la producció audiovisual i les noves tecnologies multimèdia”, han assegurat des de l’Institut Santa Eulàlia.
Projecte europeu
L’Aula ATECA és un projecte que ha estat finançat pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports del Govern d’Espanya, així com per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation, en el marc de l’aposta estatal i europea per la digitalització i modernització dels centres educatius de tot l’Estat. A més, aquesta iniciativa també connecta amb el projecte de ciutat “UNESCO city of film”, títol que ostenta Terrassa en l’actualitat.