El fisioterapeuta de Terrassa Joaquin Peñalver sobre la lesió d'Anabel Pantoja: "Amb una lesió del lligament intern faria les semifinals i la final"

El conegut fisioterapeuta terrassenc Joaquin Peñalver ha aparegut al programa de safareig "No somos nadie", presentat per la periodista del cor María Patiño, per fer la diagnosi de la lesió que la influencer Anabel Pantoja ha patit a causa de la seva participació al concurs de ball "Bailando con las estrellas".
Patiño, després de presentar Peñalver com "la Lolalolita [una altra influencer] dels fisioterapeutes", l'ha preguntat per com veia el mal de Pantoja, que en un primer moment ha estat catalogat com un trencament del ligament intern del genoll. El de Terrassa ha afirmat que, tot i no tenir tota la informació disponible, ja que no ha estat el metge que ha visitat Pantoja, els símptomes que es descriuen a l'informe no l'acaben de quadrar: "Ella diu que té el genoll inflamat, i un trencament del ligament lateral intern no causa un genoll inflamat com un globus", ha explicat.
Una publicación compartida de Nombre de Usuario (@usuario)
A continuació, el fisioterapeuta ha donat una possible alternativa a la primera diagnosi. "Hauriem de fer una ressonància per saber exactament què és el que té, però jo em decantaria més per una lesió de menisc intern", ha afirmat, i ha donat tres punts clau: el tipus d'inflamació, que, com ja ha mencionat, és de tot el genoll, la forma de les cames de Pantoja, en una espècie d'X, i els balls que ha fet la pacient, on s'havia d'agenollar bastant. Això suposaria que la lesió de la participant al concurs és més greu del que ha estat diagnosticat, ja que Peñalver està convençut que "només amb una lesió del lligament lateral intern podria fer les semifinals i la final".