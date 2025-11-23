Nova fase d’asfaltatge a la rambla de Francesc Macià amb afectacions de trànsit

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà aquest dilluns la segona fase de les obres de millora del paviment de la rambla de Francesc Macià, concretament en el tram comprès entre la plaça de l’Aigua i el carrer de Provença. L’actuació, que compta amb un pressupost de 305.550 euros, té com a objectiu principal dignificar i modernitzar aquesta artèria clau. La regidora de Manteniment i Obres Públiques, Montserrat Alba, destaca que “els treballs permetran millorar la via i la qualitat de vida de la ciutadania, donant continuïtat a les intervencions que ja es van iniciar el mes de setembre passat”.
Les obres consistiran en l’asfaltatge general de la rambla, de vorera a vorera, i inclouran intervencions específiques per millorar l’accessibilitat a les cruïlles amb els carrers del Consell de Cent, de Tarragona i de Pompeu Fabra. Tècnicament, es realitzarà un fresat superficial de quatre a cinc centímetres i una reposició de la capa de rodament, tot i que a les zones més malmeses es renovarà totalment la caixa de la calçada. També s’aprofitarà per reparar voreres i els rebaixos dels passos de vianants.
El calendari d’execució preveu que els treballs s’allarguin fins al divendres 28 de novembre. Entre els dies 24 i 26 es duran a terme les tasques de fresat i preparació, mentre que l’asfaltatge pròpiament dit es concentrarà els dies 27 i 28. Per tal de minimitzar l’impacte en el veïnat, l’Ajuntament ha planificat l’obra per trams, assegurant que no s’afectaran més de dues cruïlles simultàniament.
Talls de circulació
L’execució comportarà talls de circulació que variaran diàriament i afectaran el recorregut de l’autobús L6. El dia 24 es tallarà el vial sud en sentit est, desviant els busos direcció la Cogullada pel carrer de Roig Ventura. Del 25 al 27, els talls s’estendran a trams dels dos vials, obligant els busos direcció Can Roca a desviar-se pel carrer de Pompeu Fabra i Doctor Calsina, mantenint desviaments en sentit contrari.
El divendres 28 es produirà l’afectació més complexa amb el tall de la cruïlla del carrer de Pompeu Fabra. Durant aquesta jornada, els autobusos de l’L6 en direcció a Can Roca hauran de realitzar un desviament més ampli pel carrer de l'Historiador Cardús, l’avinguda de Jaume I i la carretera de Matadepera. Es recomana als usuaris del transport públic estar atents a les parades provisionals que hi haurà senyalitzades en aquesta zona.