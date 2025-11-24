Un diàleg intergeneracional es fa curtmetratge a Terrassa

Terrassa participa en el projecte audiovisual Contraplà amb adolescents del districte 2. El Cinema Catalunya acollirà el curtmetratge "La bellesa del temps", realitzat a partir d’un diàleg intergeneracional entre un home gran i un grup de joves de l’Institut Escola Antoni Ubach i Soler
L’Ajuntament de Terrassa, en el marc del projecte Barris i Comunitats, Motors de Transformació Social que es desenvolupa conjuntament amb la Diputació de Barcelona, ha participat a Contraplà, una iniciativa de creació audiovisual adreçada a infants i adolescents en risc d’exclusió.
El curt que s’ha produït a Terrassa reflexiona sobre la vellesa i el pas del temps a partir d’un diàleg intergeneracional que reivindica la necessitat de seguir construint ponts entre persones joves i grans. El programa està impulsat per Catalunya Film Festivals i s’ha dut a terme en col·laboració amb el festival La GRAN Pantalla, especialitzat en envelliment i gent gran, i amb l’entitat ElParlante, amb més de 16 anys d’experiència en educomunicació.
El projecte va començar al setembre amb la presentació del projecte a les famílies, i els tallers pedagògics de creació audiovisual als joves que hi han participat.
Contraplà és una iniciativa que posa el focus en l’experiència artística, i a la vegada crea vincles entre els joves, el barri i la comunitat. "L'objectiu és fomentar la inclusió, la cohesió social i el vincle comunitari a barris vulnerables", apunta l'Ajuntament.
A Ca n'Anglada
A Terrassa, el projecte s’ha desenvolupat al barri de Ca n’Anglada, liderat per l’Ajuntament i amb la implicació de l’Institut Escola Antoni Ubach i Soler, concretament del grup de tercer d’ESO i el veïnat de Ca n’Anglada. El resultat ha estat la col·laboració entre persones grans del barri i un grup de joves de l’institut per produir el curtmetratge "La bellesa del Temps".
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, considera que Contraplà és el tipus de projecte que exemplifica la manera com vol treballar el consistori, "amb la comunitat, des del territori i generant
processos que transformen. El curtmetratge és fruit d’un treball col·lectiu entre joves, persones grans, escola, entitats i serveis públics. Aquesta és la millor prova que la cultura també és política social i que als barris hi passen coses molt potents quan es treballa de manera conjunta".
El projecte va començar al setembre amb la presentació del projecte a les famílies, i els tallers pedagògics de creació audiovisual als joves que hi han participat. La culminació del treball realitzat és el curt "La bellesa del temps", que es projectarà aquest dimarts en un acte al Cinema Catalunya (11 hores). Hi assistiran el tinent d’alcalde i regidor de Serveis Socials, Noel Duque, i la regidora del districte 2, Lluïsa Melgares, així com representants de la Diputació, part del professorat de l’Institut Antoni Ubach i Soler i els joves creadors amb les seves famílies.
La projecció inclourà una explicació del procés creatiu a càrrec del grup d’alumnes participants, guiats per Lian Subirat Domènech, en representació d’elParlante, i anirà seguida d’un petit col·loqui amb el públic amb la participació de tots els participants: Liz Acosta, Sebastián Arrieta, Basma Bakkali, Rodayna Ben Driss, Nur Eluneuy Boudjemaa, Nada Bouih, Elias Driouch, Allen Ekhorutomwen, Christopher Lindao, Douglas Rafael Martínez, Aarón Miguel Ochoa, Yasser Ramli, Abdelhak El Moussaoui, Lina Sakouni, Wasila Taoumi) i el seu professor de l’Institut Antoni Ubach i Soler, Sergi Ortega.
Projecte Contraplà
Contraplà promou els drets culturals, la participació infantil i juvenil i l’enfortiment comunitari mitjançant la creació col·lectiva de curtmetratges. El projecte es desplega simultàniament en set municipis: El Prat de Llobregat, Granollers, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Igualada i Esplugues de Llobregat, en col·laboració amb festivals i mostres de cinema del territori i amb la implicació d’equipaments públics i entitats locals.
Acte de cloenda a Barcelona el 13 de desembre
El projecte conclourà amb un acte institucional conjunt de tots els municipis participants el 13 de desembre, a les 17 hores, a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. L’organització anirà a càrrec de Catalunya Film Festivals i la Diputació de Barcelona, que gestionaran les invitacions. Des de Terrassa hi assistirà l’equip municipal de Serveis Socials i altres membres de la corporació local.