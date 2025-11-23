Deu anys de la fusió que va fer néixer l’Eseiaat

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) està d’aniversari. Fa deu anys que la Generalitat va autoritzar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) la seva creació i posada en funcionament al campus de Terrassa, esdevenint així l’escola d’enginyeries més gran del territori català i una de les tres més importants a nivell espanyol.
Els fonaments de l’ESEIAAT estan en dues altres escoles d’enginyers amb cert recorregut en la formació universitària de tècnics. Per una banda, hi havia l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (ETT), que tenia els seus orígens en l’any 1902, quan s’inaugura el Palau d’Indústries del carrer Colom per acollir-hi la seva seu. Per l’altra estava l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) més recent, ja que va néixer l’any 1962, ja integrada dins de la Universitat Politècnica de Barcelona, la precursora de la UPC.
Segons el conseller d’Economia i Coneixement de l’època de la fusió, Andreu Mas-Colell, l’ESEIAAT va formar-se “per tal de donar resposta als nous reptes i futurs mitjançant un centre que esdevingui un referent internacional en els àmbits industrial, audiovisual i aeroespacial”.
L’actual director del centre, Jordi Voltas, ha posat en valor la feina feta durant aquests deu anys i ha assegurat la capacitat del centre “d’aportar al teixit productiu al voltant d’un miler d’enginyers i enginyeres cada any configuren l’ESEIAAT com un actor universitari de primer nivell al país”. En aquest sentit, Voltas ha afirmat que el fet d’estar a Terrassa els “permet interactuar molt directament amb les empreses.