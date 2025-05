Operatiu d'emergències per un incendi en un habitatge de Terrassa

Una persona intoxicada, un habitatge amb danys, dos veïns confinats i un edifici ple de fum. Aquests van ser els efectes principals d'un incendi declarat aquest dissabte passat en un pis de Terrassa, al barri de 'Ègara.

Va passar al carrer de Ciutadella. A les 19.08, després de rebre l'alerta, dotacions de Bombers de la Generalitat, del SEM i de la Policia Municipal es van dirigir a Ègara. Sortia fum d'un pis situat en els baixos d'un bloc.

Confinats

Dos veïns de la primera planta estaven confinats en el seu domicili. Els bombers, que van enviar-hi cinc dotacions, van localitzar l'incendi en una butaca, en l'interior d'una habitació.

El carrer de Ciutadella va quedar tallat al trànsit mentre els bombers extingien el foc i ventilaven el pis i l'escala comunitària. Una persona presentava signes d'intoxicació per

inhalació de fum, però el seu estat semblava lleu. No obstant això, va ser atesa per personal sanitari i traslladada a l'Hospital de Terrassa per a una exploració exhaustiva.