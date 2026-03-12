La catedral del Sant Esperit obrirà tota la nit per celebrar les “24 hores per al Senyor”

La parròquia de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa celebrarà els dies 13 i 14 de març la jornada “24 hores per al Senyor”, una iniciativa impulsada pel Papa Francesc que convida els fidels a viure el sagrament de la reconciliació durant el temps de Quaresma.
Amb el lema “He vingut per salvar el món” (Jn 12,47), el temple romandrà obert de manera ininterrompuda des de divendres al vespre fins dissabte al vespre. Durant aquestes 24 hores hi haurà almenys un prevere disponible per atendre totes aquelles persones que vulguin parlar, compartir inquietuds o confessar-se i rebre així el sagrament del perdó.
La iniciativa, que se celebra a parròquies d’arreu del món el cap de setmana anterior al quart diumenge de Quaresma, té com a objectiu mantenir les portes dels temples obertes durant tot un dia per facilitar l’accés dels fidels a aquest sagrament.
Al llarg de la jornada, el Santíssim Sagrament restarà exposat durant bona part del temps i s’hi programaran diversos moments de pregària i activitats de la vida parroquial. El programa inclou celebracions litúrgiques, espais d’adoració, el rosari i trobades de diferents grups de la comunitat.
Entre els moments destacats hi haurà una celebració del perdó pensada especialment per a famílies i infants, tot i que oberta a tots els feligresos que vulguin participar en aquest temps de pregària i reconciliació.
La jornada començarà divendres a les 19 hores amb el Via Crucis, seguida de la missa de les 20 hores i diverses activitats al llarg de la nit, inclosa l’adoració nocturna. El programa continuarà dissabte amb la pregària del matí, la festa del perdó a les 11 hores i altres activitats comunitàries, fins a la missa de cloenda a les 20 hores.