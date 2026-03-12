Comença la construcció de vuit noves pistes de petanca a l'entorn del Parc de la República

Terrassa ha posat en marxa aquesta setmana la construcció de vuit noves pistes a l'àrea de petanca situada a l'entorn del futur Parc de la República. L'actuació inclou l'adequació de la topografia de l'espai per poder-hi construir les instal·lacions, així com la col·locació de la il·luminació i el muntatge de dues pèrgoles de fusta. Una d'aquestes pèrgoles s'ubicarà al passadís central, entre les pistes, i l'altra servirà de zona d'estada just al davant de la nova caseta de fusta.
Aquesta nova edificació substituirà els mòduls prefabricats actuals i farà la funció d'instal·lació annexa i local social. Finalment, a la part sud del recinte, s'habilitarà una zona de seients per als espectadors.
Un projecte en diverses fases
Aquestes actuacions s'afegeixen a les que ja es van dur a terme l'any passat, moment en què es van reubicar les pistes de petanca del club, situades anteriorment al carrer de Mossèn Tatcher, a causa de l'inici de les obres de la nova residència i centre de dia de Sant Pere Nord.
Aquella primera fase va comportar l'adaptació definitiva del terreny actual, així com la construcció de les vuit primeres pistes i de dos punts d'enllumenat.
Resposta a les demandes veïnals
La regidora d'Obra Pública, Montserrat Alba, ha valorat positivament l'avanç de les obres: "Amb aquestes noves vuit pistes i les seves instal·lacions annexes donem resposta a les reivindicacions del Club de Petanca Sant Pere Nord de poder disposar de setze pistes per a desenvolupar amb normalitat la seva activitat".
A més, Alba ha recordat que "la fase 3 del projecte del futur Parc de la República inclou plantar l'arbrat perimetral d'aquestes pistes de petanca per integrar-les a l'entorn del parc".
Un recinte totalment accessible
El solar disposarà de dos accessos: el principal i més ample, des del carrer de Provença, i un de secundari des del passatge que comunica amb les pistes de futbol. L'entrada a l'espai es farà a través d'unes rampes que en cap cas superaran el 10% de pendent, garantint així un itinerari completament accessible. A més, el paviment serà de sauló compactat per facilitar la mobilitat per tot el recinte.
Per tal de garantir un joc universal i obert a tothom, les pistes laterals disposaran d'elements delimitadors desmuntables que permetran l'accés a persones amb mobilitat reduïda quan sigui necessari.