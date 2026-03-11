La simplificació de les àrees de vianants, a un pas de l’estrena

La simplificació de l'àrea de vianants de Terrassa ja està pràcticament a punt per estrenar-se d’aquí a poques setmanes. El decret amb els canvis previstos va sortir publicat ahir al Butlletí Oficial de la Província (BOP), un últim tràmit legal que obre vint dies d’exposició pública per presentar-hi al·legacions abans no entri en vigor.
L’eix de la mesura és la fusió de diverses de les zones que convivien fins ara al Centre. El tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, resumeix així l’esperit de la reforma: “Amb la unificació de criteris busquem simplificar normativa i gestió per fer més entenedor el model de l’àrea de vianants”. El mapa es divideix en tres grans sectors: la Plaça Vella, la Seu d’Ègara i la nova Àrea Centre. Aquesta nova àrea unifica els antics àmbits del Vapor Gran, el Vapor Ventalló, el Passeig i la Seu d’Ègara-2 i n’amplia el perímetre afegint-hi petits trams de vies com els carrers de Sant Marian, Vinyals, Sant Francesc o el Doctor Ventalló. Per circular per tot l’espai central ja no caldrà dur cap distintiu al vehicle. Les acreditacions només es demanaran a la Plaça Vella i a la Seu d’Ègara, on l’antic adhesiu de l’Antic Poble de Sant Pere servirà fins a final d’any o fins a rebre el nou.
Una gran novetat són les autoritzacions esporàdiques. Els vehicles de no residents podran demanar fins a 52 entrades anuals al web, amb un tràmit obert des de 72 hores abans de l'entrada fins a 72 hores després de l'accés. El text consolida el “donar pas”, que permet als titulars d'un permís permanent autoritzar l'entrada a tercers puntualment. A més, el nou reglament harmonitza els horaris professionals: la càrrega i descàrrega s'unifica en tres franges de dilluns a dijous i es redueix a dues els divendres, dissabtes i vigílies. El menjar a domicili amb motocicleta disposarà de tres franges tots els dies de l'any. En bicicleta o VMP no hi ha restricció horària.
El control es farà mitjançant càmeres lectores de matrícula. Les sancions seran de 200 euros.