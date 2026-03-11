Terrassa participarà aquest dijous en la 26a assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que se celebrarà a El Prat de Llobregat. El tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, prendrà part en una taula rodona centrada en la transició energètica i la fiscalitat municipal.
La trobada reunirà representants dels 331 municipis que formen part de la xarxa, una associació que promou la cooperació entre administracions locals per afrontar l’emergència climàtica i impulsar polítiques de sostenibilitat. En aquest marc, els municipis comparteixen experiències i estratègies per accelerar l’acció climàtica des de l’àmbit local.
La taula rodona on intervindrà Duque estarà presidida pel president de la xarxa, Marc Serra, i comptarà també amb representants de la Diputació de Barcelona, de l’Institut d’Investigació Urbana de Barcelona i de la cooperativa BATEC Cooperativa.
L’assemblea s’emmarca dins el Pla Estratègic 2024-2027 de la xarxa, que estableix un repte temàtic anual. Aquest 2026, l’àmbit escollit és la transició energètica, amb especial atenció a l’electrificació dels consums tèrmics i a la fiscalitat justa.
Durant la jornada es presentaran dos estudis: una guia per a l’electrificació dels consums tèrmics en equipaments municipals i un informe sobre l’impacte de les bonificacions fiscals de l’impost de béns immobles (IBI) per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
La trobada preveu culminar amb l’aprovació de la “Declaració del Prat de Llobregat per a la descarbonització i l’electrificació dels equipaments i serveis municipals”, que posteriorment els municipis participants traslladaran als seus respectius plens.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es va crear l’any 1997 amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi i la cooperació entre administracions locals en matèria ambiental i avançar cap a un model de desenvolupament més sostenible.