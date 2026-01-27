Taigua presenta el projecte que modernitzarà el cicle urbà de l’aigua

Taigua organitza aquest dimecres una jornada informativa adreçada als representants de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) per donar a conèixer l’estat d’implantació del Projecte de Transició Digital i Millora en l’Eficiència del Cicle de l’Aigua (EFIAIGUA), una iniciativa estratègica per avançar en la modernització del servei d’abastament a la ciutat.
La sessió, prevista a les 11.30 hores, permetrà als membres de l’OAT conèixer de primera mà les principals actuacions del projecte, iniciat fa més d’un any i amb finalització prevista per a l’estiu. Tècnics i professionals explicaran els àmbits que permetran optimitzar el cicle urbà de l’aigua mitjançant la digitalització i la sensorització del servei.
Entre les actuacions destacades hi ha la digitalització de les infraestructures de captació, la millora de l’eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques als dipòsits de Can Boada i Can Poal, la detecció preventiva de fuites i la implantació de comptadors de telelectura. El projecte també inclou iniciatives de regeneració d’aigua, recàrrega d’aqüífers i la implantació d’un nou sistema de gestió a Taigua per millorar l’atenció ciutadana.
EFIAIGUA permetrà reforçar el control de la xarxa d’abastament i aprofundir en el coneixement del clavegueram, contribuint al compliment dels objectius mediambientals europeus. El projecte compta amb un pressupost de 7.081.006 euros, dels quals 5,5 milions provenen de fons europeus Next Generation.