Amplien l’horari del bus alternatiu a Manresa després de la reclamació de l’Ajuntament

El servei d’autobús que connecta l’estació de Terrassa amb Manresa per suplir la manca de trens ha allargat el seu horari per garantir l’enllaç amb l’últim comboi de la nit. Aquesta mesura arriba després d’una incidència viscuda dilluns al vespre, quan diversos usuaris es van quedar sense opcions de transport públic per completar el seu trajecte.
Segons han informat aquest dimarts fonts municipals, el problema es va originar perquè el servei de bus finalitzava a les 22 hores, mentre que els trens continuaven arribant a l’Estació del Nord de Terrassa fins a les 23 hores. Aquesta descoordinació horària va provocar que un grup de passatgers es quedés “penjat” a la ciutat vallesana un cop passades les 22 hores. Davant la manca d’alternatives, els afectats es van haver d’organitzar per contractar taxis i poder arribar a Manresa. Alguns van optar per trucar a familiars.
Després de detectar aquesta situació, l’Ajuntament de Terrassa ha contactat amb la Generalitat per reclamar que el bus llançadora mantingui el servei actiu fins a l’hora d’arribada del darrer comboi. La Generalitat ha confirmat la recepció de la queixa i ha assegurat que, des d’aquesta mateixa nit, l’horari s’ajusta per evitar que es repeteixin incidències similars.
En condicions de normalitat, la graella d’horaris oficials de Rodalies de la línia R4 garanteix la connexió nocturna amb tres trens que, un cop superades les 22 hores, continuen el seu recorregut des de Terrassa fins a la capital del Bages: els de les 22.21, 22.51 i l’últim, a les 23.21 hores. Aquesta cobertura habitual explica l’estupefacció dels usuaris que dilluns es van trobar atrapats: en arribar a l’estació egarenca no van poder continuar el viatge ni per via fèrria ni mitjançant l’autobús llançadora que aquests dies funciona com a alternativa per l’excepcionalitat.
La circulació de trens entre Manresa i Terrassa es troba interrompuda, fins a nou avís, per les obres de reparació d’un mur de contenció a l’estació de Castellbell i el Vilar. Es tracta d’un tram de la línia especialment delicat que ha patit despreniments en el passat i ha estat escenari d’accidents mortals, com els que van costar la vida a dos maquinistes el 2018 a Vacarisses i el 2019 a Castellgalí (Bages). Els viatgers entre Terrassa i Manresa, o viceversa, han d’utilitzar, provisionalment, el servei alternatiu per carretera.