El TC denega aixecar l'ordre de detenció contra Lluís Puig

El Tribunal Constitucional (TC) ha denegat aixecar l’ordre de detenció que pesa sobre l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, de Terrassa. El ple del tribunal ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades pels tres dirigents independentistes, que continuen, per tant, sotmesos a una ordre de detenció nacional en cas que retornin a l’Estat espanyol.
Com informa l'ACN, la decisió del TC respon al recurs d’empara presentat contra l’acord del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d’amnistia, malgrat que el mateix Constitucional va avalar aquesta norma el juny passat per una majoria ajustada de sis vots a quatre. Puigdemont també havia demanat explícitament la suspensió cautelar de l’ordre de detenció mentre es resolia el fons del recurs.
En la seva resolució, el tribunal recorda que la suspensió dels actes impugnats en un recurs d’empara és una “excepció” i que, per tant, s’ha d’interpretar de manera restrictiva. Aquest criteri, afegeix, és encara més estricte quan la mesura sol·licitada interfereix en l’activitat jurisdiccional d’un altre òrgan, com passa en aquest cas, amb un procediment penal encara obert.
Els magistrats subratllen també la presumpció de validesa de les resolucions dels poders públics i el principi d’eficàcia de les decisions judicials, que defineixen com un interès constitucionalment protegit. En aquest sentit, alerten que accedir a la suspensió de les ordres de detenció suposaria, de fet, una resolució anticipada sobre el fons del recurs d’empara, especialment pel que fa a l’aplicabilitat de la llei d’amnistia als recurrents.
El TC considera que aixecar cautelarment les ordres de detenció causaria un perjudici a l’interès general, ja que el procés penal fa referència a fets qualificats provisionalment com a delictes greus. Davant d’això, defensa que la protecció de l’eficàcia de la jurisdicció penal i de la investigació judicial ha de prevaler sobre el perjudici al·legat pels afectats en relació amb l’exercici dels seus drets fonamentals.
Un dels magistrats ha anunciat la presentació d’un vot particular discrepant.