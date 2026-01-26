El Carnestoltes més reivindicatiu ja batega a Terrassa: "Ningú es pot ofendre, en teoria"

La Confraria Mascarada s'ha fet forta aquest dilluns i s'ha fet escoltar al Cinema Catalunya, reivindicant un 49è Carnestoltes de Terrassa sense censura després de l’episodi viscut amb el cartell de l’any passat. L’agrupació ha muntat un show marca de la casa, amb la burla i la crítica social com a eixos conductors. Esvorancs de carrers, Rodalies i, fins i tot, la tinença de la Masia els Bellots han quedat sota el focus de la burla en una jornada que també ha servit per a presentar el programa de Carnestoltes i el seu nou cartell.
Enguany, l’obra guanyadora ha estat la de Marina Gómez, amb una il·lustració clàssica d’una figura femenina de la Mascarada, que segons la confraria, no hauria d’ofendre a ningú. “Ningú es pot ofendre, en teoria -deia Marina Gómez al respecte-. És un petit homenatge a la Mascarada, una inspiració també en mi, però una altra part és una crítica. Estem en un moment en què cal donar-li a l’art l’espai que mereix”. La intel·ligència artificial també ha rebut, perquè segons l’autora de l’obra, “aquesta artificialitat mai tindrà l’ànima dels artistes. Aquesta ànima que és tan viva a Terrassa”.
El programa d’aquest any
Terrassa celebrarà el Carnestoltes 2026 del 12 al 18 de febrer amb una programació intensa que combinarà festa, cultura popular i reivindicació. El Dijous Gras, 12 de febrer, donarà el tret de sortida amb la cercavila dels grups de cultura popular i un concert de La Xaxi Band a la Plaça Vella.
El dissabte 14 arribarà el plat fort amb la XLIX Rua del Carnestoltes, seguida del pregó i l’entrega de les claus de la ciutat. El pregó anirà a càrrec del Casal de la Dona de Terrassa, commemorant el seu 40è aniversari, i la comparsa oficial Groc Cridaner presentarà la Reina Tiffa-Rola i el Rei Tiffa-Nal. La jornada acabarà amb el Ball de Màscares. Diumenge serà el torn de la rua i la festa infantil. Els actes finals inclouran la vetlla reial, el Ball de Vídues i l’Enterrament de la Sardina amb sardinada popular al Parc de Vallparadís.