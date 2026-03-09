Professorat i alumnat del Mont Perdut rebutgen la reducció d'una línia

Professorat i alumnat de l’Institut Mont Perdut s’han concentrat aquest dilluns al migdia davant del centre per protestar contra la previsió de tancar una línia de 1r d’ESO de cara al curs 2026-2027. La mobilització ha reunit membres de la comunitat educativa i representants de famílies i plataformes en defensa de l’escola pública.
Durant l’acte, s’ha criticat, per sobre de tot, la decisió del Departament d’Educació i Formació Professional, que el centre va rebre el passat 17 de febrer a través d’un correu electrònic. Segons el professorat, la comunicació no anava acompanyada de cap espai de debat ni de possibilitat de rèplica.
Esther Górriz, representant de l’Associació de Professorat del centre, ha denunciat que la mesura s’ha presentat com “un fet consumat inevitable, com si es tractés d’un fenomen natural i no pas d’una decisió política”. Segons ha explicat, el claustre considera que aquest tipus de decisions s’imposen sense tenir en compte la realitat dels centres ni la veu del professorat. “Nosaltres, que estem al peu del canó acompanyant l’alumnat, tenim dret a ser escoltats”, ha afirmat.
El professorat també ha qüestionat que la reducció de línies es justifiqui per la baixada de la natalitat. Segons Górriz, aquesta situació hauria de servir per reduir les ràtios i millorar l’atenció educativa. En aquest sentit, ha recordat que la ràtio actual de secundària, fixada en 28 alumnes per aula, és “inassumible” en un context de gran diversitat i complexitat a les aules.
L’alumnat també ha volgut fer sentir la seva veu. Ángel Heredia, representant dels estudiants, ha exclamat que “ja n'hi ha prou de retallades, no és un fet aïllat”, sinó que forma part d’una dinàmica de pèrdua de recursos al centre. En la seva intervenció ha denunciat, entre altres qüestions, les retallades en serveis vinculats al menjador amb suport de la Creu Roja, la reducció de la figura de l’educadora social o les mancances en el procés de digitalització que, segons ha dit, han deixat alumnat de batxillerat sense ordinadors.
La concentració també ha comptat amb el suport de la plataforma d’AFAs de l’escola pública de la ciutat. Tiago Ferreira, representant de La Pepeta, ha explicat que més de quaranta associacions de famílies donen suport a la mobilització i ha animat la comunitat educativa a mantenir la pressió. Segons ha assenyalat, fins al final del període de preinscripció encara és possible revertir la decisió.
Ferreira també ha recordat que per aquest dimarts, a les 17.30 hores, hi ha convocada una manifestació davant de l’Ajuntament per continuar les mobilitzacions en defensa de l’educació pública i reclamar més recursos per als centres. La comunitat educativa del Mont Perdut defensa el manteniment de la línia de 1r d’ESO, la recuperació de recursos humans i materials i una reducció de les ràtios per garantir una educació pública de qualitat.