La nova seu de la Barnahus de Terrassa entrarà en funcionament a final del 2026

El Govern català preveu enllestir les obres del nou equipament Barnahus d'atenció als infants víctimes de violència sexual a final de 2026. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha aprofitat la visita a la ciutat aquest dilluns per fer balanç d'aquest projecte en l'àmbit local, però també per anunciar una inversió milionària destinada a reforçar els equips d'atenció a la infància a tot Catalunya.
L'actual dispositiu de la Barnahus a Terrassa, que ja es troba operatiu en unes instal·lacions provisionals al Vapor Gran, es traslladarà a la ubicació definitiva d'aquí a uns mesos. Durant la visita a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) de la ciutat, la consellera Mònica Martínez Bravo ha assegurat que confien que la nova seu es pugui obrir a final d'any.
De fet, la previsió oficial de la conselleria és que l'edifici "pugui estar finalitzat i a punt per entrar en servei el desembre del 2026". Tot i això, matisen que les obres tenen una durada aproximada de deu mesos i que podrien patir algun endarreriment derivat de l'execució.
Aquest projecte de construcció compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation. L'import d'adjudicació de les obres és d'1,1 milions d'euros, una xifra que s'enfila fins als 1.420.429 euros en sumar-hi l'IVA corresponent. Aquestes noves instal·lacions permetran concentrar i millorar l'atenció integral als infants i adolescents, per tal d'oferir un entorn totalment adaptat i segur.
La construcció es va adjudicar el passat mes d'octubre a l'empresa Voltes Connecta SLU, de Térmens (La Noguera).
L'any 2025 la Barnahus de Terrassa va atendre 420 casos procedents de tot el Vallès Occidental. Aquesta xifra s'emmarca en un any marcat pel desplegament complet a Catalunya d'aquest model d'atenció integral a infants i adolescents víctimes de violència sexual, i situa la unitat egarenca com la tercera amb més activitat de tota la xarxa, només per darrere de Barcelona i el Prat de Llobregat.
Les instal·lacions definitives s'estan construint en un terreny cantoner de mil metres quadrats situat a la cruïlla dels carrers d'Alexandre de Riquer i dels Jocs Olímpics, a Poble Nou-Zona Esportiva.
Un disseny de doble accés concebut per al benestar
Les futures instal·lacions disposaran d'una superfície de 420 metres quadrats distribuïts en una única planta, estructurada en dos volums i articulada al voltant d'un pati interior. El projecte arquitectònic prioritza l'ús de la fusta, la presència de vegetació i l'aplicació de tonalitats càlides per tal de generar un entorn més amable. A més, l'edifici s'ha dissenyat amb dues portes d'accés completament separades per protegir la intimitat de les víctimes.
El personal tècnic i els treballadors hi entraran des del carrer d'Alexandre de Riquer, mentre que s'ha previst un accés restringit i molt més discret des del jardí exclusivament per als infants, els adolescents i els seus familiars. A l'interior, el centre estarà dotat de tres sales de tractament, dos espais d'espera, una aula per a l'atenció grupal, una sala equipada per fer gravacions i una consulta dedicada a les revisions mèdiques.
Més recursos per a l'atenció a la infància en risc
Més enllà de l'estat de les obres de la Barnahus, la visita de la consellera ha servit per anunciar una injecció econòmica rellevant per als serveis locals. El Govern preveu destinar 18,8 milions d'euros anuals addicionals per enfortir tot el sistema de prevenció i protecció de la infància. Aquests fons, subjectes a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, implicaran la contractació de 124 nous professionals per als Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, distribuïts en 54 emplaçaments d'arreu del país. És a dir, dos treballadors més per cadascun d'aquests equips.
Martínez Bravo ha detallat l'objectiu d'aquesta dotació explicant que "són uns diners que es destinaran a reforçar aquests equips amb dos professionals més, un coordinador i una persona de tipus administratiu, per donar suports i que els treballadors socials puguin tenir el temps i la dedicació que necessiten per treballar amb tots aquests nens i nenes". L'atenció rebrà un impuls significatiu, tal com ha afirmat la consellera: "A Catalunya passarem a tenir d'uns 600 a més de 700 treballadors als EAIA per poder assumir l'increment dels casos de risc que es detecten en els últims anys associats al creixement poblacional de Catalunya".
L'aportació també beneficiarà els Serveis d'Intervenció Socioeducativa (SIS), que podran atendre 2.400 infants i adolescents més. Segons ha apuntat la consellera, aquests espais tenen un vessant encara més preventiu perquè "obren la porta a acompanyar les famílies, a reforçar les competències parentals i poder donar suport als seus fills i filles, acompanyar les famílies en aquells moments puntuals de dificultats que moltes vegades troben".
El regidor de Serveis Socials de Terrassa, Noel Duque, que ha acompanyat la consellera durant la visita, ha celebrat l'anunci recordant l'objectiu principal d'aquests equips: "La finalitat de l'EAIA és que ningú marxi del nucli familiar i si marxa pugui tornar". Duque ha agraït l'esforç de l'administració per aconseguir més recursos i ha conclòs: "Llavors és una gran notícia que tinguem més recursos per treballar en aquesta línia".
La previsió del Govern és que l'ampliació de personal es pugui començar a aplicar en el termini d'uns tres mesos.