Cancel·lació de deutes a Terrassa: quan una situació té una sortida real

El sobrenedeutament rara vegada comença de cop. El que és habitual és que s'instal·li poc a poc: una targeta per cobrir imprevistos, un préstec que semblava assumible, diversos pagaments que comencen a solapar-se i, finalment, una situació que deixa e ser controlable. En aquest punt, moltes persones continuen intentant aguantar. Altres aplacen les decisions. Algunes ni tan sols saben que existeix una via legal per ordenar la seva situació.
A Terrassa, com en moltes ciutats amb un teixit important d'autònoms, famílies treballadores i petita empresa, aquesta realitat forma part del dia a dia de més persones de les que sovint es pensa. El problema no és només econòmic. També pesa la sensació d'haver perdut el control, la dificultat per parlar del tema i el temor a que qualsevol carta o trucada sigui el pas pevi a un embargament.
La Llei de la Segona Oportunitat va néixer precisament per a donar resposta a aquests casos. Es tracta d'un mecanisme legal pensat per a que persones físiques, autònoms i petits empresaris que no puguin fer front als seus deutes i han actuat de bona fe puguin cancel·lar o reordenar aquella càrrega i tornar a començar. Però conéixer la seva existència no sempre significa entendre bé com funciona ni saber si un cas encaixa realment en aquesta via.
Des d'Emprezar de Nuevo, despatx especialitzat en aquesta matèria, expliquen que un dels esrrors més freqüents és arribar massa tard. "Hi ha persones que esgoten totes les opcions abans de demanar ajuda i això sol traduir-se en més pressió, més deutes i més desgast personal", assenyala Jorge Werner, soci director del despatx. "No és estrany veure casos en els que durant mesos s'ha intentat tapar un deute amb un altre o refinançar sense una estratègia clara".
Aquell endarreriment, apunta, no sempre respon a una manca de responsabilitat. Sovint té més a vuere amb el desconeixement o amb la idea que la cancel·lació de deutes és quelcom excepcional, gairebé improbable. "Encara hi ha qui pensa que això no va amb ell, o també hi ha qui creu just el contrari: que qualsevol deute desapareix sense més. Ni una cosa ni l'altra", resum Werner.
La realitat, expliquen els especialistes, és bastant més complexa. La Llei de la Segona Oportunitat pot ser una eina molt útil, però no funciona com una recepta automàtica. Cada cas exigeix una anàlisi individual: quin tipus de deutes existeixen, quina és la situació patrimonial, si hi ha ingressos suficients o no, si existeixen embargaments, si es tracta d'un particular o d'un autònom i quin pes té, per exemple, el crèdit públic. "El que és important és no dir a ningú el que vol escoltar, sinó dir-li la veritat sobre el seu cas", sosté Werner. "A partir d'allà es pot construir una estratègia jurídica sèria".
Des del despatx insisteixen en una idea que repeteixen sovint: el primer que necessita una persona sobreendeutada no és una promesa, sinó un diagnòstic. SAber si la situació té sortida, quin recorregut legal pot tenir i quins passos convé donar. Aquesta primera claredat, asseguren, ja suposa en molts casos un canvi important. "Quan algú arriba molt bloquejat, entendre a la fi on està i quines opcions reals té ja és un alleugerament enorme", apunta Werner.
"L'experiència del despatx apunta a que molts casos arriben després de mesos —o fins i tot anys— de desgast silenciós. Primer s'intenta agunatar amb els ingressos disponibles. Després es comença a prioritzar unes quotes davant d'unes altres. Més tard es recorre a targetes o microcrédits per guanyar temps. I, quan la persona decideix demanar ajuda, ho fa en una situació molt més asfixiant. "Ho veiem molt en particulars, però també en autònoms que han intentat salvar la seva activitat a tota costa", explica Werner. "El deute no només afecta al compte bancari: acaba afectant a la capacitat de dormir, de decidir i de pensar amb claredat".
Tot i això, el missatge que trasllada Empezar de Nuevo no és pessimista. El despatx defensa que, quan el cas s'estudia bé i s'actua a temps, la llei pot oferir una sortida real per a persones que senten que ja no tenen marge. "Demanar ajuda a temps no és rendir-se", afirma Werner. "En molts casos és exactament el contrari: és el primer pas per deixar d'improvisar i començar a resoldre".
A una ciutat com Terrassa, on moltes economies familiars i petits negocis han hagut d'adaptar-se en els darrers anys a contextos difíciles, disposar d'un assessorament especialitzat pot marcar una diferència important. No només per la part jurídica, sinó perquè rere cada expedient sol haver una història de pressió, por i desgast. "Sovint la pesona arriba amb una barreja de vegonya i esgotament", conclou Werner. "Per això és tan important que l'assessorament sigui clar, realista i proper. El que més necessita algú en aquell moment no és que li venguin una solució ràpida, sinó entendre si de veritat hi ha una sortida".