Prorroguen el servei de menjador escolar

L’Ajuntament ha decidit prorrogar el contracte de gestió unificada del servei de menjador escolar amb l’empresa Mediterránea de Cátering a les escoles públiques d’infantil i primària i als instituts escola de Terrassa. Així s'ha acordat en el marc de la comissió informativa de Promoció Econòmica i Educació celebrada aquest dimecres. S'ha aprovat elevar-ho a la junta de govern i també s’ha posat en coneixement de l’empresa adjudicatària.

Han votat a favor d’aquesta mesura els partits que formen el govern (Tots per Terrassa i Junts), a més del PSC, mentre que els altres tres, ERC, PP i Vox, s'han abstingut. Des del govern, s'ha destacat que s’havia optat per la pròrroga, ja que es considera que el servei ofert per l’empresa és satisfactori. Per bé que “encara hi ha coses a millorar, hem decidit incentivar la seguretat del contracte”.

Assegura el consistori, en aquest sentit, que tant les auditories internes municipals com la mateixa comissió de menjadors faran una tasca de seguiment per avaluar la qualitat del servei que es presta a les escoles. En aquest sentit, es va assenyalar que les valoracions són, de moment, positives.