Quatre residències de la Fundació Vallparadís reben l'acreditació "Restaurant sostenible"

Les cuines de quatre residències gestionades per la Fundació Vallparadís -tres d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i una per a gent gran- han obtingut recentment l’acreditació de “Restaurant Sostenible”, certificada per l’entitat AENOR, com a reconeixement al seu compromís amb una alimentació equilibrada, sostenible i centrada en el benestar de les persones i el planeta. Els centres certificats son: La Pineda (Terrassa), El Tamariu (el Prat de Llobregat) i Can Serra (Hospitalet de Llobregat), tots ells de persones amb discapacitat intel·lectual, i Poblenou (Barcelona), en aquest cas de gent gran.

Aquesta fita s’emmarca dins del “Compromís Verd” de MútuaTerrassa, una estratègia transversal que impulsa accions per reduir l’impacte ambiental, promoure el consum responsable i avançar cap a una organització més sostenible i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. La Fundació Vallparadís, com a entitat vinculada a MútuaTerrassa, ha incorporat aquesta mirada sostenible en el seu dia a dia, també en els serveis de cuina i restauració col·lectiva.

Aquests són gestionats per Serunion, empresa especialitzada en restauració col·lectiva i que ha apostat per la implementació dels requisits establerts per AENOR. El model de “Restaurant Sostenible” avalua criteris com l’ús de productes de proximitat i temporada, la reducció del malbaratament alimentari, la minimització de l’ús de plàstics, la promoció d’una dieta saludable i l’eficiència en la gestió de recursos.

Aquest reconeixement reforça el lideratge de la Fundació Vallparadís en la integració de valors ambientals i socials en l’atenció assistencial, convertint els serveis residencials no només en espais de cura, sinó també en espais de transformació i responsabilitat col·lectiva. Alhora, aquesta distinció reflecteix la voluntat de l’entitat d’oferir un servei de qualitat que, a més de vetllar per la salut de les persones, contribueix activament a la salut del planeta i esdevé una peça clau del “Compromís Verd” de l’entitat.