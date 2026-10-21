La Coral de Prodis es renova, amplia l’horari i acull part de l’equip d’Els Telers

La Coral de Prodis encara una nova etapa amb un espai renovat, una oferta gastronòmica més àmplia i una programació cultural que canviarà cada mes. La Fundació Prodis ha presentat aquest dimecres els canvis, amb els quals vol fer del restaurant un espai “més modern, obert i lluminós, connectat amb la vida de la ciutat”. “La renovació no és només estètica”, subratlla l’entitat.
La novetat més visible és l’horari. Fins ara, l’activitat se centrava sobretot en la tarda i el vespre, i La Coral passa a servir també esmorzars i dinars. Els dimarts obrirà de 8.45 a 21 hores; els dimecres, de 8.45 a 23 hores, i de dijous a dissabte, de 8.45 a 24 hores. “Aquesta ampliació permetrà arribar a nous públics i oferir més possibilitats per gaudir de l’espai al llarg del dia”, assenyalen.
La cuina també es renova, amb plats de temporada. Per als migdies hi haurà tres fórmules: el menú Duet, amb dos plats a escollir, beguda i postres; el menú Solitari, amb un plat, beguda i postres, tots dos entre setmana, i el menú A Banda, més complet, els dissabtes. Al vespre, el restaurant oferirà una carta de temporada.
Més llum i cultura cada mes
El local guanya llum i amplitud sense perdre l’essència clàssica ni el compromís amb la Societat Coral Els Amics. La cultura continuarà sent un dels pilars del projecte, amb propostes noves cada mes i activitats gastronòmiques. L’objectiu és convertir La Coral en “un espai viu, on les experiències vagin més enllà de la taula”.
L’ampliació d’horaris comporta reforçar la plantilla, i part d’aquest reforç arriba d’Els Telers de Prodis. És el bar i restaurant que l’Ajuntament va cedir a la fundació el 2021 i que ha tancat aquest octubre. Professionals d’aquell establiment s’han incorporat a La Coral, que, segons remarca l’entitat egarenca, és “un entorn professional on les persones poden desenvolupar les seves competències”.
“La renovació del restaurant vol demostrar que la qualitat gastronòmica, la professionalitat i el compromís social poden avançar plegats”, conclou la fundació.