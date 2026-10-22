Els Minyons de Terrassa es preparen per l'estrena del 3 de 10 a Girona: "Les proves manen"

Els Minyons de Terrassa afronten un dels caps de setmana clau de la temporada de tardor amb la mirada posada a les Fires de Sant Narcís de Girona. Aquest diumenge, 25 d'octubre, a les 11.30 hores, la formació egarenca actuarà a la plaça del Vi juntament amb els Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró, amb la voluntat de fer un salt d'exigència i dur a plaça el 3 de 10 amb folre i manilles.
La decisió final dependrà del resultat dels assajos generals d'aquest dijous i divendres a la seva seu de Cal Reig. Després de signar una actuació solvent a Sants en descarregar el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, la direcció tècnica supeditaria l'assalt al castell de deu pisos a la resposta social i a la solvència de les proves al pati d'assaig. “Les proves manen”, sostenen des de l'equip tècnic de la colla, que ha fet una crida a la massa social i als aficionats per omplir el local i reforçar les pinyes en aquests dos dies determinants.
En cas que el treball a Cal Reig avali la pauta, el programa previst pels de la camisa malva per a la cita gironina es completaria amb altres dues estructures de gamma extra: el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles.
Aquesta Diada té a més un component simbòlic per a l'entitat terrassenca, ja que es compleixen 30 anys de la seva primera aparició a les Fires de Sant Narcís l'any 1996. Des d'aleshores, la plaça del Vi ha estat escenari habitual de grans fites de la colla, com el primer 4 de 9 net descarregat del segle XX l'any 1998, els 3 de 10 amb folre i manilles completats el 2014 i 2015 o el primer 3 de 9 amb folre i pilar del seu historial el 2016.