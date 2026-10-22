El CST vol anar més enllà dels espais amables per humanitzar l’atenció sanitària

Més d’un centenar de professionals del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) han participat aquest dijous en la quarta Jornada d’Humanització, celebrada a la Sala d’Actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa. La trobada ha servit per compartir experiències i reflexionar sobre com avançar cap a una atenció sanitària més digna, empàtica i respectuosa amb els pacients i les seves famílies.
La jornada ha posat el focus tant en les millores aplicades als espais i ambients dels centres del CST com en les possibilitats d’humanitzar el mateix moment assistencial. "Volíem anar una mica més enllà dels espais amables i les activitats lúdiques per veure què podem millorar en l’assistència pròpiament dita", ha explicat Antònia Villalba, copresidenta de la Comissió d’Humanització del CST. La iniciativa s’emmarca en el projecte CST Humanitza, una de les quatre grans línies del Pla Estratègic 2025-2028 de l’organització, que treballa en aquest àmbit des del 2018.
Compartir experiències per millorar l’atenció
El programa ha inclòs una ponència inaugural de Javier Savin Vallvé, director clínic i de desenvolupament de negoci de la Fundación Salud y Persona, titulada "Darrere de la cura: emocions que també compten". També s’hi han presentat les línies de treball del CST i les propostes dels professionals per humanitzar l’atenció als pacients.
Una de les taules rodones s’ha centrat en les millores dels espais i ambients assistencials, amb experiències com el projecte Domum, impulsat al CST amb la participació de la Fundació Nous Cims i l’Estudi Aura, així com iniciatives desenvolupades en serveis com Urgències, Salut Mental Infantojuvenil i l’Hospital de Dia de Sant Llàtzer. La segona taula ha permès conèixer experiències d’altres organitzacions sanitàries, amb projectes relacionats amb la salut espiritual, la mediació cultural i l’acompanyament amb gossos, a més d’abordar el tractament del dolor.
Núria Pagès, presidenta de la Comissió d’Experiència de Pacient del CST i copresidenta de la d’Humanització, ha destacat la voluntat d’aprendre d’altres institucions i incorporar noves perspectives. Entre els àmbits tractats, ha remarcat el dolor, una qüestió que "preocupa molts pacients" i que consideren important abordar des d’una mirada més àmplia.
La trobada ha acabat després de prop de cinc hores de continguts i debat, amb l’objectiu de compartir bones pràctiques i avançar cap a un model assistencial més centrat en les necessitats de cada persona.