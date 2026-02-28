Mor el metge i activista terrassenc Horacio Tamburini

El metge i activista terrassenc Horacio Tamburini Podlesker va morir aquest divendres a Terrassa als 77 anys després d’una llarga malaltia. Fundador del Centre de Treballadors Argentins de Barcelona i referent en la defensa dels drets humans, Tamburini va desenvolupar una intensa trajectòria de compromís social tant a Catalunya com a l’Argentina.
La Central de Treballadors de l’Argentina (CTA) de Còrdova ha expressat el seu “profund pesar” per la seva mort i l’ha definit com un “incansable defensor dels drets humans i de la causa dels treballadors”.
A Terrassa, Tamburini va ser durant anys una figura reconeguda per la seva tasca a la direcció de l’Hospital de Sant Llàtzer, que va contribuir a modernitzar. També va presidir la Casa de Solidaritat de Barcelona, des d’on va impulsar projectes amb ONG i sindicats per donar suport a països de l’Amèrica Llatina i l’Àfrica.
El Centre de Treballadors Argentins de Barcelona es va personar en causes judicials a l’Audiencia Nacional contra els crims de la dictadura argentina. La denúncia per genocidi, redactada a casa seva amb altres activistes, va ser posteriorment lliurada al jutge Baltasar Garzón. També va col·laborar en iniciatives de suport als judicis contra el franquisme a l’Argentina.
L’historiador terrassenc Manel Márquez l’ha recordat a les xarxes com “metge i activista social pels treballadors i treballadores a Terrassa, l’Argentina i el món”.
El comiat té lloc aquest dissabte a les 11 hores a l’Espai Temple de la Funerària Municipal de Terrassa.