El Diari, líder absolut a la ciutat

El Diari de Terrassa referma el seu lideratge indiscutible d’audiència en tots els formats i canals. Cinc anys després del seu rellançament, la capçalera es manté i creix com el mitjà amb més impacte i seguiment tant a la ciutat com al conjunt de la comarca. Tant els ciutadans com les entitats i institucions valoren el Diari com el principal referent informatiu en l’àmbit local. Es tracta d’una tendència que no només es manté, sinó que anirà a l’alça.
El Diari de Terrassa referma el seu lideratge absolut com a mitjà de referència a la ciutat i a la comarca en tots els formats i canals. El gener passat, l’audiència web del diari va assolir els 265.177 lectors, la xifra més alta de la sèrie històrica segons les dades de l’auditora oficial OJD Interactiva, allunyant-se encara més de l’altre mitjà local auditat, MonTerrassa (98.968).
Aquesta xifra és coherent amb els resultats anuals del Baròmetre municipal, que reflecteixen que el Diari és l’opció preferida dels terrassencs per a informar-se de la ciutat. Segons el baròmetre de 2025, un 46,3% dels enquestats afirmava que el Diari de Terrassa és el seu mitjà principal, molt per davant de la resta de mitjans locals (MonTerrassa, 22, 7%, Canal Terrassa, 19,9%).
A la pregunta del baròmetre de 2024, que era de resposta espontània (no proposava la llista de mitjans) i demanava considerar totes les fonts d’informació alhora (des de xarxes socials fins a mitjans i fonts institucionals), els enquestats situaven el Diari de Terrassa com a canal principal d’informació de la ciutat, per davant d’Instagram, els cercadors web o Facebook, i a molta distància de la resta de mitjans i institucions locals.
L’impacte del Diari es trasllada també a les xarxes socials, on el mitjà lidera amb contundència el seguiment i les interaccions: suma gairebé 145.000 seguidors en totes les xarxes. El compte d’Instagram del Diari s’acosta als 75.000 “followers”, i només en el mes de gener les notícies del Diari en aquesta plataforma van generar 12,9 milions de visualitzacions. A aquells cal afegir-hi 5.884 seguidors a TikTok, 17.647 a X, 33.507 a Facebook, 9.095 a Threads, 2.505 a Linkedin, 942 a YouTube i 397 a Bluesky. A més, prop de 2.000 persones segueixen l’actualitat a través dels canals de WhatsApp i Telegram del Diari.
Pel que fa als canals directes amb els lectors, les newsletters Bon Dia Terrassa, Bon Dia Matadepera i els butlletins temàtics de ConnecTerrassa, sumen més 13.000 subscriptors. L’editor del Diari de Terrassa, Marc Basté, destaca: “A punt de complir els 50 anys, el Diari de Terrassa ha fet els deures: continuem sent el referent informatiu i líder absolut a la ciutat amb el diari en paper de sempre, però també a la web, a les xarxes, als cercadors, al correu i al mòbil, en totes les plataformes i franges d’edat. Som el diari local de tota la vida, i també el principal “influencer” de la ciutat”.
Diari de Terrassa reafirma el seu compromís amb la ciutat i agraeix la confiança dels lectors, que continuen escollint-lo com a mitjà de referència per informar-se.