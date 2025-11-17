Renovació continuista de la Junta de la FAVT: Revisar el POUM, un dels molts objectius

La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) ha renovat la seva junta directiva, que continuarà al capdavant de l’entitat fins al 2027, apostant per un model de continuïtat però amb algunes incorporacions. L’assemblea celebrada dissabte va comptar amb la participació de 16 associacions de veïns, cadascuna amb dos o tres representants.
Josep Antoni "Pepe" Sánchez, de l’AV Sant Pere Nord, continuarà exercint com a president, acompanyat novament per Joan Vila Roura (AV Can Boada del Pi) com a secretari i Miguel Hidalgo (AV Can Palet) com a tresorer. La nova etapa incorpora José Antonio Aranda com a vicepresident, Domènec Merino com a vocal de comunicació i Ricardo Rodríguez com a vocal de Relacions amb les associacions.
Sánchez ha remarcat que el principal objectiu del nou mandat és mantenir les línies de treball ja iniciades: “Sobretot la millora de la mobilitat, establir la renovació del POUM i canviar el model de la gestió de residus, així com seguir de prop la problemàtica de l’aigua.” El president ha subratllat també que el medi ambient continuarà sent una de les prioritats de la Federació.
Tot i valorar positivament la participació Sánchez reconeix que la junta ha perdut paritat: “A les associacions de veïns sí que hem aconseguit paritat, però formar part de la Federació és una feina addicional que no tothom pot assumir.”
De cara al 2027, la FAVT continuarà centrant-se en la millora dels equipaments de barri i en qüestions com la seguretat, l’habitatge —“volem més lloguers socials”, apunten— i l’àmbit sanitari, que es manté com una de les seves principals línies d’acció.