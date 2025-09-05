Reobert el carrer Mallorca de la Maurina després de la caiguda de cables de telefonia

El carrer Mallorca, al barri de la Maurina, ha quedat reobert a la circulació aquest divendres al matí, després que des de mitjans de setmana estigués tallat per la caiguda d’uns cables de telefonia.
Segons fonts municipals, l’incident es va produir quan un camió va arrencar accidentalment part del cablejat, que va quedar penjant i arrossegant-se per terra a tocar del carrer de Núria. La Policia Municipal, alertada pels veïns, va acordonar la zona amb cinta policial i va prohibir el pas de vehicles i vianants com a mesura de seguretat, a l’espera que la companyia de subministrament efectués la reparació corresponent.
Durant els dies en què el carrer ha estat tallat, l’Associació de Veïns de la Maurina va emetre un comunicat crític en què denunciava “l’abandonament del barri” i reclamava una actuació més àgil per resoldre la incidència. “Una cinta no evita que els cables caiguin, ni resol el problema”, expressaven en el text, en què exigien “carrers segurs i una resposta ràpida davant situacions de risc”.
Fonts de l’Ajuntament han confirmat que el carrer Mallorca ja ha estat desprecintat i que la circulació s’hi ha restablert amb normalitat. La companyia de telefonia està requerida per dur a terme la reparació definitiva del cablejat.