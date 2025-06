Reparació de fuites al vas i renovació de la gespa a la piscina de Vallparadís

Tres de les quatre piscines municipals de Terrassa han estat sotmeses a diverses obres de millora durant els últims mesos per tal de preparar-les per a la temporada d’estiu. Així ho ha explicat aquest dimarts el regidor d’Esports, Alberto Muñoz, durant la comissió informativa de Projecció de Ciutat.

A la piscina de Vallparadís s’han reparat trams del paviment perimetral de la zona de platja i s’han substituït rajoles desgastades del vas amb l’objectiu d’evitar fuites d’aigua que van detectar-se en temporades anteriors. També s’ha replantat la gespa del recinte amb una varietat de llavor que requereix menys consum hídric.

A la piscina de Sant Llorenç s’ha renovat tot l’enrajolat del fons del vas, també afectat pel pas del temps, i s’hi ha instal·lat gespa artificial en una part de la zona de platja. “Hem fet una prova en un primer tram, a l’entrada del recinte a l’esquerra, perquè en aquella zona el manteniment era més complicat i la gespa natural no hi arrelava bé. És una actuació petita, d’uns 20 metres, però n’estem contents”, ha destacat Muñoz.

Pel que fa a la piscina de la Maurina, s’han substituït les juntes de les boques d’impulsió i les arquetes de desgast per garantir-ne el bon funcionament. Es tracta de les obres d’adequació que el departament de Patrimoni havia planificat per aquest any per garantir el bon funcionament de les piscines de les quals la temporada comença el dissabte que ve, amb els mateixos preus i condicions d’entrada de la temporada passada. Hi haurà dos torns de bany, de matí i de tarda, de 10.30 hores a 14.10 hores i de 15.30 hores a 19.10 hores.