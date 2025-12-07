Saps on és?... La figura que amanyaga la llana

Que aquesta ciutat té un passat tèxtil que l’ha acompanyat molts anys, és innegable. Això ha promogut que, de mostres artístiques que fan referència a temes relacionats amb aquest sector industrial, n’hi hagi algunes. També d’altres estretament lligades amb oficis o professions diverses . Però el tèxtil no deixa de ser un dels trets característics que van vestir aquesta localitat de fàbriques i magatzems. Un element com la llana tenia un pes específic en el dia a dia.
No ha de sobtar, doncs, que a algú se li acudís situar a sobre de l’entrada principal d’un edifici, entre les finestres dels primers pisos, a una escultura amb elements relacionats amb aquesta indústria llanera tan prolífica en els temps d’inici de segle.
Al portal de Sant Roc, i en un edifici que fa de frontera entre els carrers del Vall i Major, està ubicat un edifici que és conegut com a Font Batallés, i que va elaborar l’arquitecte Ignasi Escudé i Gibert. Pere Font Batallés era un industrial del ram i aquesta construcció és de l’any 1942.
És la figura
Però és l’escultura esmentada el que es tractava i cal continuar per saber-ne més. És la figura d’una “dona”, segons apunta Jordi Plana Nieto en el seu blog “Passejant per Terrassa”, o una deessa, com suggeria l’enyorat Joaquim Verdaguer en el seu. El cas és que el personatge, sigui terrenal o espiritual, té a les mans una madeixa de llana, en clara al·lusió del tèxtil.
Sembla que l’obra té un metre d’altura i uns vuitanta centímetres d’amplada. L’autor fou Miguel Ros Orta, nat a Almería, l’any 1901 i mort a Terrassa l’any 1962. El material emprat va ser pedra arenisca. Segons apunta també Plana, l’estil de tot l’edifici residencial és el monumentalisme academicista.