S’avança l’exhibició castellera de Festa Major per evitar la calor extrema

La demanda de les colles castelleres d’avançar l’horari de les seves exhibicions durant la Festa Major, que se celebra del 4 al 9 de juliol, sembla que s’ha fet efectiva. El principal canvi arriba a la Diada Castellera que se celebra diumenge davant de l’Ajuntament, que s’avança mitja hora. Tradicionalment, les exhibicions iniciaven a les 12.30 hores, fet que provocava que prop de les 15 hores encara hi hagués castells muntats. Amb aquest horari, les colles s’exposaven a les altes temperatures de juliol. Per una altra banda, els canvis en la cercavila faran que els Castells de vigília, dissabte a la plaça Vella, s’avancin fins a les 20.15 hores.

Un protocol en fase de proves

A finals del 2024, amb la necessitat d’actualitzar un protocol “obsolet”, la Comissió de Festes Populars va començar a reunir-se per millorar l’experiència dels terrassencs. Enguany, a més dels canvis en l’horari dels castells, s’aplicaran de forma experimental diversos ajustos en el primer tram de la Festa Major –principalment divendres i dissabte– per valorar-los de cara a la versió definitiva del 2026. Els canvis inclouen modificacions d’actes clàssics com la baixada del Drac o la cercavila. També s’inclou oficialment el Ball del Ciri a l’inici de la festa, que fins ara no figurava als protocols oficials. A falta de confirmació oficial, s'espera que la Comissió doni una roda de premsa prèvia a la celebració de la festa per parlar de tots els retocs.