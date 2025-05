Segona incidència a causa de la caiguda d'un niu de cotorres a Terrassa

El passat divendres els veïns del barri de Can Jofresa van tornar a tenir un ensurt relacionat amb un niu de cotorres. Un niu de grans dimensions d'aquesta espècie d'au urbana va caure sobre un cotxe, causant-li danys considerables al sostre i al vidre davanter. Un episodi similar va tenir lloc el dilluns al carrer de Montblanc, també a Can Jofresa.

Tot i que no s'ha reportat cap persona ferida per cap dels dos fets, veïns i veïnes de la zona denuncien que "no es veu moviment de cap brigada de manteniment de l'Ajuntament" i alerten que la caiguda d'aquests nius poden causar mals personals a algun vianant.

Les cotorres són una espècie invasora amb una gran capacitat reproductiva que s'ha instal·lat a diversos punts de la ciutat. Solen col·locar els seus nius, que són d'un tamany considerable i contenen una gran quantitat de branques i altres materials sòlids, a arbres alts, com palmeres o plataneres.