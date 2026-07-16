Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri de Can Parellada

Can Parellada dona aquest divendres 17 de juliol el tret de sortida a la seva festa major, que s'allargarà fins dilluns 20 de juliol amb un ampli ventall d'activitats per a totes les edats. La plaça de Joan Santamaria concentrarà tota la programació, amb música en directe, espectacles i propostes familiars.
La festa arrencarà aquest divendres al vespre, a les 21 hores, amb l’actuació d’un quadre flamenc. Tot seguit serà el torn del concert de Toni Torres, i la nit acabarà amb una sessió de DJ.
La música continuarà sent la gran protagonista aquest dissabte. A partir de les 22 hores hi haurà ball amb una orquestra i, passada la mitjanit, una nova sessió de DJ allargarà la festa.
En el cas de diumenge, el protagonisme serà per als més menuts. El Diver Show obrirà el matí a les 11 hores i, dues hores més tard, arribarà una de les activitats més esperades per la canalla: la festa de l’escuma. La programació continuarà a les 20 hores amb una exhibició de ball urbà, que donarà pas a una jornada musical ben completa. L’espectacle de Los Guardianes del Equilibrio precedirà el concert de Fran Bravo (21 hores), encarregat de posar ritme a la recta final de la jornada.
La festa es tancarà dilluns amb el "dia del nen", durant el qual les atraccions de fira oferiran promocions de dos tiquets pel preu d’un.